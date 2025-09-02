República Dominicana declara terrorista a supuesto cartel de Maduro

República Dominicana declaró el martes como "organización terrorista" al cartel de los Soles, la supuesta organización del narcotráfico que, según Estados Unidos, encabeza el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Expertos han puesto en duda la existencia de una narcobanda clásica y coinciden en que se trata de un sistema de corrupción que se beneficia del crimen organizado.

El gobierno del presidente Luis Abinader "designó como organización terrorista al grupo armado Cártel de los Soles por lo que instruyó a los organismos de inteligencia y seguridad del Estado a adoptar las medidas apropiadas para prevenir las incursiones del grupo (...) en el territorio nacional", indicó un comunicado del gobierno.

Argentina, Ecuador y Paraguay también declararon como terrorista al "Cartel de los Soles".

La declaración no menciona a Venezuela o a Maduro, aunque sigue la línea de Estados Unidos, que anunció sanciones contra este supuesto cartel y aumentó la recompensa por la captura del presidente venezolano a US$50 millones.

"La Constitución dominicana establece como objetivo de alta prioridad el combate de las actividades criminales transnacionales que pongan en peligro los intereses del país, así como la paz, estabilidad y seguridad nacional y regional", añadió la declaración oficial.

Estados Unidos anunció una movilización de buques de guerra y al menos 4000 marines para operaciones contra el narcotráfico en el Caribe.

El presidente Donald Trump anunció más temprano la muerte de 11 "narcotraficantes" en un ataque en el Caribe contra una embarcación que supuestamente transportaba drogas.

