República Dominicana: Detenidos dos hombres por tráfico de drogas y tentativa de hurto en Playa de Palma

PALMA, 24 Oct. 2025 (Europa Press) - Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres, de origen español y dominicano, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y una tentativa de hurto en Playa de Palma. En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que la tarde del pasado sábado, agentes de este cuerpo policial, realizando tareas de prevención de la delincuencia, sorprendieron 'in fraganti' a dos varones intentado hurtar a varios turistas que se encontraban en primera línea de la Playa de Palma. Los agentes observaron como los presuntos autores se acercaban a los turistas llegando a agarrarles por la cintura, con la excusa de bailar, realizando movimientos de distracción sobre ellos. Los policías, sin dejar de observar la actuación, constataron cómo ambos introducían sus manos dentro de los bolsillos de los turistas, con la clara intención de sustraerles objetos personales, dinero u otros efectos de valor que pudieran llevar consigo. Los turistas, asimismo, al percatarse de la acción de los presuntos autores, se echaron la mano a sus bolsillos y no dejaron que estos se apoderaran de sus pertenencias. Al no percatarse los presuntos autores de la presencia de la patrulla de Policía Nacional, fueron interceptados rápidamente por estos antes de que pudieran abandonar el lugar. Una vez que los presuntos autores fueron plenamente identificados, y tras la práctica del cacheo de seguridad, les fue intervenida marihuana dispuesta para su venta en pequeñas dosis, así como una importante cantidad de dinero fraccionado en billetes de pequeña cuantía. Tras esto, los agentes interrogaron a los turistas sobre los hechos ocurridos, informando estos a la patrulla policial que mientras estaban paseando por la zona de la Playa, los presuntos autores se les acercaron sorpresivamente ofreciéndoles algún tipo de droga, que llegaron a mostrarles. Al no querer los visitantes comprar sustancia estupefaciente, los presuntos autores intentaron hurtarles. Finalmente, oídas las manifestaciones de los turistas, los agentes detuvieron a los varones como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y de hurto, en grado de tentativa, siendo ambos traslados hasta dependencias policiales.