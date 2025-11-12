República Dominicana.- Ecoener obtiene certificación Gold Standard para su planta fotovoltaica en República Dominicana de Lospennato

MADRID, 12 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Ecoener ha incorporado su planta fotovoltaica 'Payita 1', en República Dominicana, al registro oficial del prestigioso estándar internacional Gold Standard de sostenibilidad y descarbonización, tras superar con éxito las fases de revisión preliminar, validación y diseño del proyecto, informó la compañía.

El grupo de renovables destacó que la certificación, obtenida en colaboración con Offcarbon, avala que las reducciones de emisiones asociadas a este proyecto "cumplen con los más altos criterios internacionales de calidad, transparencia y trazabilidad, contribuyendo de forma real y verificable a la lucha contra el cambio climático".

Ubicada en Nagua, provincia de María Trinidad Sánchez, la planta fotovoltaica de 60 MWp tiene previsto generar 127 GWh de energía renovable, evitando la emisión de aproximadamente 91.000 toneladas de CO2 cada año.

Esta contribución no solo refuerza la seguridad energética de República Dominicana al reducir su dependencia de combustibles fósiles importados, sino que también impulsa la acción climática global.

Creado en 2003 por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y otras organizaciones internacionales, Gold Standard certifica proyectos que generan beneficios para comunidades y medio ambiente, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

Este reconocimiento para el grupo gallego se suma a la primera emisión de créditos de carbono realizada por las plantas 'Cumayasa 1' y 2, también situadas en República Dominicana y avaladas por la certificación Gold Standard.