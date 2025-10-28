República Dominicana en alerta ante inminentes inundaciones por Melissa
El potente huracán Melissa se aleja de República Dominicana, pero su impacto se sentirá por varios días en este país con riesgo de inundaciones.
El potente huracán Melissa se aleja de República Dominicana, pero su impacto se sentirá por varios días en este país con riesgo de inundaciones, informaron las autoridades el martes.
Melissa, de categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simson, avanza lentamente por el Caribe, donde ya provocó siete muertos: tres en Jamaica, tres en Haití y uno en República Dominicana, donde equipos de rescate buscan a un adolescente desaparecido.
Aunque su trayectoria prevista se alejó del país, el amplio campo nuboso alrededor de Melissa impacta con riesgo de nuevas inundaciones y deslizamientos de tierra.
Se esperan más lluvias en la parte suroeste de la isla y en poblaciones fronterizas con Haití.
"El huracán mayor Melissa sigue ingresando nubosidad y generando lluvias, tronadas (tormenta con muchos truenos) y ráfagas de viento en distintos sectores del país, manteniendo bajo el nivel de aviso y alerta meteorológica varias provincias", subrayó la autoridad metereológica Indomet.
Las autoridades recomendaron a los operadores de pequeñas y medianas embarcaciones "permanecer en puerto debido a viento y olas peligrosas", en especial en la costa sur.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) informó el martes temprano que Melissa estaba a unos 185 km de Kingston, la capital de Jamaica, con vientos de 280 km/h.
El huracán Melissa es "extremadamente peligroso", advirtió el NHC. "Se esperan vientos catastróficos, inundaciones repentinas y marejadas ciclónicas" en Jamaica este martes.
