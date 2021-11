República Dominicana explica que la suspensión de visados a estudiantes haitianos es para "proteger" al país

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, ha explicado este miércoles que la suspensión indefinida del programa especial de visados para estudiantes haitianos es para "proteger" al país y "comprobar" que no entren miembros de bandas.

"Si ellos no revisan y no tienen control sobre lo de ellos, nosotros sí y tenemos que comprobar todo el que entra", ha señalado Abinader en rueda de prensa, antes de subrayar que lo que el Gobierno ha decidido es que "no habrá una renovación automática" y que las autoridades tienen que "comprobarla".

"Porque yo tengo que proteger a este país y chequear que aquí no entre nadie de bandas, que estén ligados a otros sectores camuflados", ha indicado, según ha recogido el diario 'Listín Diario'.

Abinader ha precisado que los estudiantes ya beneficiados de esa medida no van a cambiar su estatus y que lo que las autoridades suspenderán es la renovación automática de esos estudiantes.

El presidente dominicano ha trasladado también que el primer ministro de Haití, Ariel Henry, le ha indicado que su intención es "mantener las mejores relaciones con República Dominicana". "En su momento nos comunicaremos", ha agregado.