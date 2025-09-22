República Dominicana: Hallan muerto con tiro en la cabeza a un empresario de Dos Hermanas en República Dominicana

SEVILLA, 22 Sep. 2025 (Europa Press) -

Un empresario de la localidad sevillana de Dos Hermanas ha sido encontrado este fin de semana muerto en República Dominicana. El hombre, también propietario de un vivero en la ciudad, ha sido asesinado a tiros, según ha adelantado el medio de comunicación digital Cadena DH. Según han confirmado fuentes locales, el hombre fue hallado sin vida en el interior de un vehículo con un disparo en la cabeza. El hallazgo se ha producido en una zona alejada en la que actuaron agentes del Ministerio Público y la policía dominicana. Por el momento, las circunstancias que envuelven al suceso se encuentran bajo investigación.