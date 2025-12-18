República Dominicana.- Herida una mujer de 62 años en un atropello en la avenida de República Dominicana en Palencia

PALENCIA, 18 dic. 2025 (Europa Press) -

Una mujer de 62 años ha resultado herida tras ser atropellada por un turismo en la avenida de República Dominicana en Palencia, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 8.42 horas de este jueves, cuando el 1-1-2 ha recibido un aviso de la Policía Nacional que informaba del atropello ocurrido a la altura del número 2 de la mencionada avenida, donde una mujer se encontraba contusionada pero consciente.

El 1-1-2 ha avisado de los hechos a la Policía Local de Palencia, que ya tenía conocimiento, y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar, el equipo médico ha atendido a una mujer de 62 años a quien finalmente se ha trasladado al Hospital de Palencia.