República Dominicana: Jean Montero: "No buscamos ser la alternativa al Real Madrid"

MADRID, 23 Sep. 2025 (Europa Press) -

El base dominicano del Valencia Basket, Jean Montero, aseguró este martes que su equipo no busca "ser la alternativa al Real Madrid" en la pelea por la Liga Endesa, ya que tratan de "dar lo mejor" de sí mismos, aunque también se mostró con ganas de afrontar "una temporada ilusionante" en la que van a volver a jugar la Euroliga.

"No buscamos ser la alternativa al Real Madrid. Nosotros tratamos de hacerlo lo mejor posible entre nosotros y cuando salimos a competir, dar lo mejor que tenemos", expresó Montero a los medios de comunicación antes de la presentación de la temporada 25-26 de la Liga Endesa.

El dominicano cree que el conjunto 'taronja' "va bien", con un "estilo de juego que todos saben". "Yo creo que la exigencia es mayor, con más partidos y más equipos. Hay mucho también de la mentalidad que mantengamos durante todo el año, pero es una temporada muy ilusionante. El objetivo es siempre dar lo mejor de nosotros y eso nos va a llevar a ser lo que queramos", comentó.

En referencia a la Euroliga, el base valoró que es "una buena competición para sacar el nivel competitivo" del equipo. "Siempre busco dar lo mejor de mí. Espero un ritmo muy alto, muchos partidos seguidos y yo creo que eso va a depender mucho de nosotros, de la mentalidad que pongamos durante cada partido", recalcó.

Montero no se ve como "un líder" del equipo. "Soy ese jugador que siempre va a tratar de hacer lo mejor para el equipo, de hacer las cosas que se requieran para ganar y para dar la victoria. Yo trato de responder como siempre", zanjó.