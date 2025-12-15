República Dominicana.- La pandemia deja a Globalia con tan solo dos hoteles en gestión después de haber tenido más de 30

SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA), 15 Dic. 2025 (Europa Press) -

La crisis del Covid-19 ha llevado a Globalia a mantener solo dos hoteles en gestión, uno en Santo Domingo (República Dominicana) y otro en Talavera de la Reina (Toledo), una cantidad mucho más reducida que los más de 30 que se operaban bajo la marca Be Live.

"Había que vender por la pandemia y por la falta de dinero. Ha habido que perder muchas cosas, pero ya están olvidadas", ha declarado el presidente de la compañía, Juan José Hidalgo, en una entrevista concedida a Europa Press en el marco de la reinauguración del hotel de Santo Domingo, anteriormente el Be Live Hamaca, que renace bajo el nombre Santo Domingo Bay Convention Resort & Casino con un concepto redefinido y una reforma integral.

La compañía tiene otros cinco establecimientos en el país caribeño, pero uno está sin actividad, otro se está reconvirtiendo en residencias y el resto ha sido cedido en gestión a Hyatt y al grupo Lifestyle. Por otro lado, explota uno en Mallorca, el Be Live Marivent, del que solo les queda un año de contrato.

Hidalgo cree que el futuro de las inversiones en República Dominicana pasa por la explotación del residencial porque es un destino popular entre estadounidenses y canadienses para vivir la jubilación, algo que ya ocurrió en España en algunas zonas donde decidieron instalarse alemanes y británicos.

48 MILLONES DE INVERSIÓN

La semana pasada Globalia celebró la reapertura del Santo Domingo Bay Convention Resort & Casino, tras una reforma integral que ha supuesto una inversión de 48 millones de euros.

El hotel cuenta con 350 habitaciones y suites, playa privada, tres piscinas, centro de convenciones, espacios para bodas y eventos o casino, así como una zona de apartamentos, y busca redefinir el concepto del "todo incluido". Su reapertura al público está prevista para enero.

La reforma ha sido total, reconstruyendo el hotel por completo --salvo la estructura del edificio--, dando pie a "una joya y maravilla" que se sitúa muy cerca tanto de la ciudad como del aeropuerto.

"Siempre he confiado en el enorme potencial de este país, al que considero mi segunda casa", ha indicado Hidalgo, quien ha declarado que se trata de uno de los destinos "más atractivos del mundo".