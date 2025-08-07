República Dominicana: Mariano convence al Alavés y ficha por dos temporadas
Mariano convence al Alavés y ficha por dos temporadas
1 minuto de lectura
MADRID, 7 Ago. 2025 (Europa Press) -
El Deportivo Alavés anunció este jueves el fichaje de Mariano Díaz por dos temporadas, delantero dominicano que participó en los entrenamientos del equipo vasco durante la pretemporada.
"El Deportivo Alavés y Mariano Díaz han llegado a un acuerdo para la incorporación del delantero hasta 2027", anunció el cuadro de Vitoria en un comunicado.
El delantero hispano-dominicano lleva sin participar en un partido oficial desde el pasado 26 de marzo, cuando disputó un encuentro con la selección de República Dominicana.
En cuanto a clubes, Mariano estuvo sin equipo durante la pasada temporada, y su último club fue el Sevilla en la 2023-24 con el que disputó nueve partidos.
El atacante se formó en las categorías inferiores del Real Madrid y llegó al primer equipo blanco en la temporada 2016/17, en la que marcó cinco goles en 14 partidos.
Pasó dos temporadas en el Olympique de Lyon antes de volver a la entidad blanca, donde ganó tres ligas, dos Champions, una Copa del Rey, dos Mundiales de Clubes, una Supercopa de Europa y dos Supercopas de España.
En la 2022/23 fichó por el Sevilla FC.
"Mariano ha participado en los partidos amistosos del conjunto gasteiztarra y ha marcado dos goles.
Es un delantero rápido, con un físico potente y un buen disparo, que no rehúye el contacto físico y que destaca por su juego aéreo, cualidades que pondrá de inmediato al servicio del 'Chacho' Coudet", termina la nota.
