República Dominicana.- Palladium Hotel Group reabre Grand Palladium Select Bávaro tras invertir US$52,4 millones

MADRID, 22 Dic. 2025 (Europa Press) -

Palladium Hotel Group ha anunciado la reapertura oficial de Grand Palladium Select Bávaro y el lanzamiento de Family Selection at Grand Palladium Select Bávaro, en Punta Cana (República Dominicana). La puesta en marcha de estas instalaciones se produce tras una inversión de US$61,5 millones (52,4 millones de euros) destinada a una renovación integral de sus activos, que ha incluido la remodelación de villas, habitaciones, vestíbulos y zonas de piscina.

La compañía introduce en este complejo el concepto Select Collection, una propuesta de servicios premium que ya opera en destinos como Costa Mujeres, Riviera Maya e Ibiza.

El proyecto contempla una oferta gastronómica reforzada con nuevos espacios como la cafetería de especialidad 'Piacere Coffee Shop', la heladería 'La Grand Gelateria' y la pizzería artesanal 'The Pizza Stop', que se suman a los restaurantes a la carta especializados en cocina internacional.

Como parte de esta renovación, el grupo debuta en Punta Cana con el programa Family Selection, un modelo de alojamiento orientado a familias que ya funciona en México. Esta modalidad ofrece servicios exclusivos como check-in independiente, áreas de playa y piscina privadas, y la figura de un mayordomo personalizado.

Entre las instalaciones específicas para este segmento destaca 'The Nest', un restaurante familiar exclusivo, y 'The Sandcastle Beach Bar'. Asimismo, los adultos alojados bajo este programa tienen acceso a las instalaciones de TRS Turquesa Hotel, el establecimiento solo para adultos del complejo, incluyendo el restaurante a la carta 'El Gaucho'.

La estrategia de la cadena hotelera se centra en la diferenciación de sus marcas dentro de un modelo de 'todo incluido' personalizado. Con esta reapertura, los huéspedes tienen acceso a los servicios de las tres propiedades que conforman el ecosistema de la firma en la zona: Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa, Grand Palladium Palace Resort & Spa y el ahora renovado Grand Palladium Select Bávaro.