República Dominicana pospone Cumbre de las Américas por "situación de la región"

El Ministerio de Exteriores dominicano informó este lunes que la Cumbre de las Américas prevista para diciembre se pospondrá a 2026 tras un "cuidadoso análisis" de la "situación de la región", sacudida por el despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Las operaciones antidrogas mediante las que Estados Unidos ha hundido numerosas embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de al menos 65 muertes, han generado creciente tensión en Latinoamérica, especialmente con Venezuela y Colombia.

"Luego de un cuidadoso análisis de la situación en la región, el Gobierno dominicano ha decidido posponer para el próximo año la celebración de la Décima Cumbre de las Américas", detalló el ministerio en un comunicado tras consultas con sus principales socios, incluido Estados Unidos.

El evento, pautado originalmente del 1 al 6 de diciembre de 2025, se moverá a 2026 y se reutilizarán los recursos recaudados para esta edición. "Todos los recursos invertidos hasta la fecha servirán para el próximo año, incluyendo las reuniones hemisféricas programadas en nuestro país", agrega el documento.

Los organizadores harán nuevas consultas sobre la fecha e indicaron que "ampliarán el diálogo" para incluir a los nuevos gobiernos "democráticamente electos que surjan", después de que excluyeran a Venezuela, Cuba y Nicaragua para esta edición y la anterior por considerarlos "regímenes dictatoriales".

A mediados de octubre los gobiernos de México y Colombia anunciaron que no asistirían a la cumbre en Santo Domingo tras desaprobar las tres exclusiones, por lo que al menos cinco países se hubiesen ausentado.

