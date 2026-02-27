República Dominicana prevé lanzar un "satélite o un cohete" al espacio en 2028

República Dominicana planea lanzar un "satélite o un cohete" al espacio en 2028 y convertir al país en un hub tecnológico, dijo el viernes el presidente Luis Abinader durante su discurso anual de rendición de cuentas.

"Antes de mayo de 2028 vamos a mandar un satélite o un cohete al espacio desde Pedernales" (suroeste), dijo el gobernante. "Para que lo crean", agregó entre risas.

El turismo es la principal actividad económica de este país caribeño de 11 millones de habitantes, que ahora apuesta por inversiones tecnológicas.

El plan tecnológico es impulsado por acuerdos con empresas tecnológicas internacionales.

La firma LOD Holdings construirá una base de lanzamiento. Abinader aseguró que alcanzó un "acuerdo histórico" de US$600 millones después de tres años de negociaciones con la empresa.

También recordó que el país firmó un acuerdo de más de US$500 millones con Google para la construcción del "primer puerto internacional de intercambio digital en América Latina y apenas el octavo en el mundo".

"El acuerdo incluye un hub de datos de clase mundial (...) y la consolidación de la República Dominicana como nudo estratégico de conectividad digital" en la región. "Nos convertirá en el país más competitivo para la inversión de empresas tecnológicas", aseguró.

El gobernante dominicano destacó en su discurso de más de dos horas que el país sigue el "trayecto de la tecnología, la inteligencia artificial, el futuro del trabajo y la economía de la próxima generación".