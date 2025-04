REPÙBLICA DOMINICANA REAFIRMA SU POSICIÓN DE REFERENTE TURÍSTICO EN EL TRADESHOW DE MIAMI 2025

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--abr. 4, 2025--

La República Dominicana, uno de los destinos más visitados del Caribe con más de 11 millones de visitantes anuales, celebró con gran éxito la tercera edición de su TradeShow 2025 en Miami el miércoles 2 de abril, consolidándose como el evento de comercialización más importante de la República Dominicana a nivel internacional. Liderado por el Ministro de Turismo de la República Dominicana, David Collado, el Trade Show comenzó con una ceremonia de inauguración y corte de cinta en el JW Marriott Marquis de Miami, reuniendo a más de 600 profesionales del sector, incluyendo agentes de viajes, tour operadores, aerolíneas y representantes de medios de comunicación a nivel internacional.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20250404150988/es/

Andres Marranzini, Hector Porchella, Noelia Garcia de Pereira, Samuel Pereira, Minister of Tourism David Collado, Juan Bancari, Juan Manuel Martin de Oliva, & Victor Pacheco

Marcando el inicio oficial de las actividades del TradeShow de la República Dominicana en Miami, inversionistas internacionales, medios especializados y los touroperadores más influyentes del segmento de lujo fueron invitados a un evento de bienvenida en el Alfred I. DuPont Building el martes 1 de abril, posicionando al país como un destino líder en turismo de lujo en el Caribe. Durante el evento, el Ministro destacó la importancia del turismo de lujo como herramienta de diversificación económica y desarrollo sostenible. El evento contó con la participación de prestigiosas agencias y operadores especializados en turismo de lujo, incluyendo Aura Travel, BBVA Mexico, Bueno Travel, Classic Vacations, Continental Travel Group, entre otros.

Sirviendo como una plataforma clave para la expansión y fortalecimiento del sector, este año el evento superó las expectativas con 90 coexpositores, más de 1,500 reuniones confirmadas y una proyección de impacto económico sin precedentes. La firma de nuevos acuerdos genera la llegada de más de 500,000 turistas adicionales al país, incentivando una inversión hotelera de US$1,300 millones y la creación de más de 33,000 empleos directos e indirectos.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de participar en rondas de negocios con los principales actores del turismo, presentaciones de proyectos de inversión y nuevas rutas aéreas, capacitaciones especializadas en diversos nichos turísticos y experiencias gastronómicas auténticas, con platos icónicos como limonada de coco, montados de aguacate, morir soñando y productos Marca País como ron, café y tabaco. Promoviendo la inversión y el crecimiento continuo del sector, también se anunciaron lanzamientos de nuevos hoteles y destinos, destacando desarrollos en Miches, Punta Bergantín, Samaná, Santo Domingo y Santiago.

Entre los coexpositores que se dieron cita en este evento, destacan reconocidas cadenas hoteleras y grupos turísticos, como AC Marriott Punta Cana, AIC Hotel Group, AMANERA, Bahia Principe Hotels, Barceló Hotels, Catalonia Hoteles, Coral Hospitality Corp, EXCELLENCE RESORTS, Hodelpa Hotels & Resorts, Impressive Resorts & Spas, Lifestyle Holidays, Lopesan Costa Bávaro, Majestic Resorts, Meliá Hotels, Ocean Hotels, Palladium Hotel Group, Playa Resorts, Puntacana Resort, Serenade Punta Cana, The St. Regis Cap Cana Resort, Casa de Campo, Viva by Wyndham, Club Med, Marriott Miches Beach, Blue Diamond, Iberostar Hotels, Eden Roc, entre otros.

"La República Dominicana se reafirma como líder en el turismo del Caribe, con un crecimiento sostenido y una visión clara de expansión”, comentó Collado. “Este TradeShow es un reflejo del dinamismo y la confianza que el mundo deposita en nuestro destino"

Desde las aguas cristalinas de sus playas hasta sus exuberantes montañas, la República Dominicana ofrece un abanico de posibilidades que van más allá del sol y la arena. Su combinación única de infraestructura moderna, riqueza natural y diversidad de experiencias lo convierte en el lugar ideal para todo tipo de visitantes.

Conocido por sus exclusivas playas y su amplia oferta de lujo y aventura, Punta Cana sigue evolucionando en el 2025 con nuevas aperturas como ZEL by Meliá, un refugio enfocado en el bienestar, y W Punta Cana, un resort solo para adultos.

Miches es un destino emergente conocido por su compromiso a la sostenibilidad, pronto ejemplificado por el eco consciente Four Seasons Miches. Combinando lujo y aventura, Miches ofrece actividades como senderismo, escalada y exploración de las zonas naturales que rodean el área.

Enclavada en el noreste, Samaná cautiva a los visitantes con sus playas vírgenes y su serenidad natural, transformándose en un centro mundial para el avistamiento de ballenas jorobadas de enero a marzo.

La Romana es un destino imprescindible conocido por sus campos de golf exclusivos, como los de Casa de Campo Resort, incluyendo el famoso Teeth of the Dog. Cerca de La Romana están las playas vírgenes de Isla Saona y Isla Catalina, ideales para viajeros que desean explorar más allá de las típicas rutas turísticas.

Al norte de la República Dominicana, Santiago, conocido como la “Ciudad Corazón", se ha consolidado como un destino clave para el turismo de negocios y convenciones que no solo destaca la vibrante vida nocturna, sino también la rica historia reflejada en sus monumentos y cultura. Cerca de Santiago, se encuentra La Vega, la cuna del carnaval dominicano, y la hermosa ciudad de Jarabacoa, famosa por sus paisajes montañosos.

Puerto Plata, conocida como la “Novia del Atlántico”, es un destino que ha sido históricamente popular para los turistas ya que cuenta con importantes puertos de cruceros, como Amber Cover y Taino Bay, y monumentos históricos como el Faro de Puerto Plata. Su cercanía a Cabarete, un paraíso para los amantes del surf, hace que el destino sea aún más atractivo.

Uno de los secretos mejor guardados de la República Dominicana es Rio San Juan, un pequeño pueblo costero conocido por sus playas vírgenes cuyas arenas doradas y aguas cristalinas brindan tranquilidad lejos del turismo masivo. Con su equilibrio entre naturaleza, aventura y lujo, Río San Juan se reconoce por recibir a celebridades y se ha posicionado como uno de los refugios más codiciados en la República Dominicana.

La capital, Santo Domingo, es el punto de partida perfecto para explorar todo lo que la República Dominicana tiene para ofrecer. Como la primera ciudad del Nuevo Mundo, Santo Domingo presume de una rica historia con monumentos coloniales como la Primera Catedral de América. Además de su encanto histórico, ofrece una vibrante vida nocturna, tiendas de lujo y restaurantes de clase mundial.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20250404150988/es/

CONTACT: The Dana Agency

Paula Gomez

paula@thedanaagency.com

305.807.8996

KEYWORD: LATIN AMERICA NORTH AMERICA UNITED STATES DOMINICAN REPUBLIC CARIBBEAN FLORIDA

INDUSTRY KEYWORD: FOOD/BEVERAGE WOMEN RETAIL RELIGION MEN HISPANIC FAMILY TOURIST ATTRACTIONS LUXURY CONSUMER RESTAURANT/BAR VACATION OTHER TRAVEL CRUISE TRANSPORTATION LODGING DESTINATIONS TRAVEL

SOURCE: Ministry of Tourism of the Dominican Republic

Copyright Business Wire 2025.

PUB: 04/04/2025 04:53 PM/DISC: 04/04/2025 04:52 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20250404150988/es