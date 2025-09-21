LA NACION

República Dominicana reporta ataque de EEUU a embarcación con drogas cerca de su costa

República Dominicana reportó este domingo un ataque de Estados Unidos contra una embarcación que transportaba droga cerca de sus costas en el marco de la operación antinarcóticos desplegada por Washington en el Caribe.

Una funcionaria de la embajada de Estados Unidos en Dominicana indicó que se trataba del mismo ataque mencionado por el presidente Donald Trump el viernes en su plataforma Truth Social.

Agentes antidrogas y de la Armada "a raíz de un golpe militar aéreo de los Estados Unidos contra una lancha rápida de narcoterroristas que transportaba aproximadamente 1000 kilogramos de presunta cocaína, incautaron 377 paquetes de la sustancia a 80 millas náuticas al sur de Isla Beata, provincia de Pedernales", dijo Carlos Devers, vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en rueda de prensa.

