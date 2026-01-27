República Dominicana reporta rescate de 20 mujeres "explotadas sexualmente"

La fiscalía dominicana informó el martes del rescate de 20 mujeres que eran "explotadas sexualmente" en un club nocturno de un turístico balneario de Puerto Plata.

Entre las víctimas había dominicanas, colombianas y haitianas, indicó el Ministerio Público (MP) en un comunicado.

Las autoridades condujeron allanamientos en un club nocturno, un hotel y otro edificio en Puerto Plata (norte), donde arrestaron a cuatro sospechosos. Una quinta mujer está prófuga.

"Eran explotadas sexualmente en un centro de diversión nocturno", señaló el MP. Las "mantenían bajo coacción y con las salidas limitadas, mientras las obligaban a realizar bailes privados para clientes, a cambio de tarifas que cobraban directamente los administradores de los negocios", añadió.

Se incautaron una escopeta, munición y más de US$40.000 en efectivo, una parte en pesos dominicanos. También joyas, equipos electrónicos y dos vehículos.

La trata de personas es un delito común en República Dominicana, sobre todo en las zonas de mucho turismo.

Un informe sobre trata de personas de Estados Unidos identificó a 136 víctimas en República Dominicana en 2024, últimas cifras disponibles. Del total, 123 fueron explotadas sexualmente, incluidas 12 niñas.