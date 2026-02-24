República Dominicana restablece sistema eléctrico y abre investigación por apagón

El gobierno dominicano informó el martes del restablecimiento total del sistema eléctrico tras un apagón que afectó al país y ordenó una investigación técnica para determinar el origen de la falla.

El apagón se registró en la mañana del lunes y afectó a la capital, Santo Domingo.

Las autoridades implementaron un protocolo de recuperación progresiva para evitar daños mayores en la infraestructura nacional. El restablecimiento del servicio alcanzó el 100% a las 23:53 locales, según un comunicado del ministerio de Energía.

"Con el sistema completamente estabilizado, se activan los procedimientos de investigación técnica para determinar con precisión las causas del evento inicial", indicó su titular Joel Santos, citado en el texto.

La estabilidad del suministro eléctrico es un tema de alta sensibilidad política y económica en República Dominicana. La investigación buscará esclarecer si el incidente fue resultado de una falla mecánica, un error operativo o factores externos.

En noviembre pasado se produjo un apagón que dejó a oscuras buena parte de República Dominicana. La población denuncia igualmente apagones frecuentes de hasta por 10 horas.