República Dominicana usa drones para llevar alimentos a afectados por Melissa

Autoridades de República Dominicana enviaron este domingo alimentos con drones a familias incomunicadas por las inundaciones que dejó Melissa en el Caribe.

Imágenes captadas por los drones muestran zonas completamente inundadas por el desbordamiento de ríos donde es imposible entrar o salir. Rescatistas empacaban el domingo alimentos a toda prisa.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH) informó el domingo que Melissa se convirtió en un huracán de categoría 4, con vientos de unos 225 km/h.

Los drones transportan unos 27 kilos de peso, "lo que permite movilizar alimentos y suministros esenciales de manera rápida y segura en condiciones donde el acceso terrestre resulta limitado", indicó el sistema de atención a emergencias 911.

Más de 3700 personas han sido evacuadas o desplazadas por Melissa. Además, 48 comunidades quedaron incomunicadas.

Autoridades dominicanas informaron el sábado que un hombre de 79 años murió arrastrado por la corriente y un adolescente de 13 desapareció tras ser arropado por el fuerte oleaje mientras se bañaba en la lluvia.

En el vecino Haití Melissa también dejó al menos tres muertos.

A primera hora del domingo, Melissa se encontraba a unos 190 kilómetros al sureste de la capital jamaicana, Kingston, y a unos 450 kilómetros al suroeste de Guantánamo, en Cuba.

Es la decimotercera tormenta tropical de la temporada en el Atlántico, que se extiende desde principios de junio hasta finales de noviembre.

str-mbj/dga