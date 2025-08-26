República Dominicana y Argentina suscriben un acuerdo para fortalecer el intercambio turístico

MADRID, 26 Ago. 2025 (Europa Press) -

República Dominicana y Argentina han firmado un acuerdo de cooperación para fortalecer el incremento del flujo turístico bilateral y fomentar así la integración regional de ambos países, según informó el Ministerio de Turismo de República Dominicana en un comunicado.

La declaración conjunta establece el intercambio de experiencias y buenas prácticas para la atracción de inversiones turísticas, además de favorecer el incremento del flujo turístico bilateral a partir de la implementación de acciones que faciliten el turismo en los dos países.

Asimismo, en el convenio se incluye la coordinación de programas de promoción turística conjunta entre República Dominicana y Argentina.

"Esta declaración conjunta es un paso más para fortalecer el intercambio con Argentina, que se ha convertido en el tercer país emisor de turistas para República Dominicana", señaló el ministro de Turismo de República Dominicana, David Collado, quien también subrayó la generación de oportunidades a través del turismo receptivo.

Por su parte, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de Argentina, Daniel Scioli, valoró el compromiso de ambos países de desarrollar en conjunto el turismo "por el impacto que tiene el turismo en nuestras economías y en nuestra diversidad cultural".