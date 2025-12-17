Republican os moderados fuerzan votación sobre fondos de Obamacare

La iniciativa fue impulsada por el líder de la minoría demócrata, Hakeem Jeffries, y cuenta con el apoyo de los 214 demócratas de la Cámara.

La adhesión de los republicanos Brian Fitzpatrick (Pensilvania), Mike Lawler (Nueva York), Rob Bresnahan (Pensilvania) y Ryan Mackenzie (Pensilvania) fue crucial para completar la petición.

Si los créditos fiscales ampliados para las primas de seguros médicos expiran, se estima que los costos del seguro se duplicarán en promedio para unos 22 millones de estadounidenses que obtienen cobertura a través del mercado de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA).

Los cuatro republicanos que apoyaron la medida representan distritos electorales competitivos, considerados clave para la ajustada mayoría republicana en la Cámara, actualmente de 220 a 213.

Los demócratas habían señalado a estos legisladores como corresponsables del inminente vencimiento de los subsidios, que fueron aprobados inicialmente en 2021 durante la presidencia de Joe Biden para limitar el costo de los planes de referencia al 8.5% de los ingresos.

Fitzpatrick indicó que su decisión fue una respuesta a la negativa del liderazgo republicano a negociar. "Durante meses intenté ofrecer ideas y enmiendas, pero el liderazgo de la Cámara rechazó cada una", declaró en un comunicado. "La única política peor que una extensión limpia sin reformas es dejar que todo expire sin ningún puente", agregó.

Este episodio ha expuesto una fractura interna entre los republicanos. Mientras que la mayoría del partido busca dejar vencer los subsidios ampliados de la ACA, un pequeño grupo de legisladores centristas advierte que la expiración provocará aumentos abruptos en las primas y tendrá un fuerte impacto político.

La rebelión ocurrió el mismo día en que el presidente de la Cámara, Mike Johnson, promovió una votación sobre un proyecto de ley republicano alternativo, denominado "Ley de Primas Más Bajas de Atención Médica para Todos los Estadounidenses", que incluye planes de salud de asociaciones, pagos de reducción de costos compartidos y mayor transparencia para los administradores de beneficios farmacéuticos.

Johnson había intentado negociar una enmienda con los partidarios de extender los subsidios de la ACA, pero las conversaciones fracasaron durante el fin de semana.

Si bien la petición de descarga fue exitosa, no se espera una votación inmediata. Según las reglas de la Cámara, deben transcurrir siete días legislativos antes de que el proyecto llegue al pleno.

Sin embargo, la Cámara solo sesionará hasta el viernes antes de un receso de dos semanas, y no retomará sus actividades hasta el 6 de enero, por lo que es probable que la votación se realice en la segunda semana de enero, a menos que Johnson decida acelerar el proceso.

Incluso si la iniciativa supera la Cámara, se enfrentará a resistencia en el Senado, donde los republicanos ya rechazaron una extensión de tres años la semana pasada.

El líder de la mayoría, John Thune, criticó los subsidios ampliados de la era COVID, afirmando que prefiere una reforma más amplia antes que una simple prórroga. (ANSA).