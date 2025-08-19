Republicano Kast asegura cambio "radical" en gobierno

Kast descalificó la propuesta de Jara, quien sugiere "tratar a los delincuentes con amor", afirmando que su enfoque es un "cambio total, radical".

En su tercer intento por alcanzar la presidencia, tras sus candidaturas en 2017 y 2021, Kast se presenta con el eslogan "Fuerza del Cambio", prometiendo un gobierno de emergencia centrado en la seguridad y la delincuencia.

En una entrevista con el canal de noticias T13, argumentó que Jara representa la continuidad del actual gobierno de izquierda y criticó la forma en que aborda el tema de la delincuencia.

"Refleja lo que ellos creen", afirmó Kast, refiriéndose a la administración del presidente Gabriel Boric.

"No es solo lo que ella dice, sino lo que ha indicado el gobierno al tratar a los delincuentes con amor. Eso explica los indultos que otorgó el Presidente a terroristas y delincuentes", añadió.

Kast insistió en que Chile necesita un "cambio radical" para enfrentar la delincuencia y se comprometió a marcar "un antes y un después" en esta materia. Entre sus propuestas, mencionó el cierre de fronteras a inmigrantes ilegales, la construcción de cárceles de alta seguridad y el respaldo político y legal a fuerzas policiales y Gendarmería.

Además, dejó claro que su administración no abordará cuestiones "valóricas" como el aborto o los derechos de género, que podrían restarle votos, enfatizando que los cuatro años de mandato deben enfocarse en las urgencias sociales. "No vamos a entrar en ningún debate que nos distraiga de las urgencias, recuperar la seguridad y la economía", afirmó.

Finalmente, ante las críticas por su intención de gobernar con decretos, Kast aclaró que cualquier uso de la fuerza se realizaría "dentro del marco de la institución y las leyes". "No me voy a saltar ninguna norma legal; lo que he dicho es que voy a hacer el trabajo", reiteró. (ANSA).