LA NACION

Republicano Kast asegura cambio "radical" en gobierno

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Republicano Kast asegura cambio "radical" en gobierno
Republicano Kast asegura cambio "radical" en gobierno

Kast descalificó la propuesta de Jara, quien sugiere "tratar a los delincuentes con amor", afirmando que su enfoque es un "cambio total, radical".

En su tercer intento por alcanzar la presidencia, tras sus candidaturas en 2017 y 2021, Kast se presenta con el eslogan "Fuerza del Cambio", prometiendo un gobierno de emergencia centrado en la seguridad y la delincuencia.

En una entrevista con el canal de noticias T13, argumentó que Jara representa la continuidad del actual gobierno de izquierda y criticó la forma en que aborda el tema de la delincuencia.

"Refleja lo que ellos creen", afirmó Kast, refiriéndose a la administración del presidente Gabriel Boric.

"No es solo lo que ella dice, sino lo que ha indicado el gobierno al tratar a los delincuentes con amor. Eso explica los indultos que otorgó el Presidente a terroristas y delincuentes", añadió.

Kast insistió en que Chile necesita un "cambio radical" para enfrentar la delincuencia y se comprometió a marcar "un antes y un después" en esta materia. Entre sus propuestas, mencionó el cierre de fronteras a inmigrantes ilegales, la construcción de cárceles de alta seguridad y el respaldo político y legal a fuerzas policiales y Gendarmería.

Además, dejó claro que su administración no abordará cuestiones "valóricas" como el aborto o los derechos de género, que podrían restarle votos, enfatizando que los cuatro años de mandato deben enfocarse en las urgencias sociales. "No vamos a entrar en ningún debate que nos distraiga de las urgencias, recuperar la seguridad y la economía", afirmó.

Finalmente, ante las críticas por su intención de gobernar con decretos, Kast aclaró que cualquier uso de la fuerza se realizaría "dentro del marco de la institución y las leyes". "No me voy a saltar ninguna norma legal; lo que he dicho es que voy a hacer el trabajo", reiteró. (ANSA).

LA NACION
Más leídas
  1. El durísimo comentario de Moria Casán sobre Guillermo Francella tras las polémicas con Homo argentum
    1

    El durísimo comentario de Moria Casán sobre Guillermo Francella tras las polémicas con Homo argentum

  2. Fuerte cruce entre Sergio “Tronco” Figliuolo y Myriam Bregman por un sketch en Neura sobre Nicolás del Caño
    2

    Fuerte cruce entre Sergio “Tronco” Figliuolo y Myriam Bregman por un sketch en Neura sobre Nicolás del Caño

  3. Auge y caída de la inversión estrella, que se esfumó en un par de días
    3

    Caución: auge y caída de la inversión estrella, que se esfumó en un par de días

  4. Los dos cambios de postura que Europa cree haber conseguido de Trump en las intrincadas negociaciones sobre Ucrania
    4

    Los dos cambios de postura que Europa cree haber conseguido de Trump en las intrincadas negociaciones sobre Ucrania

Cargando banners ...