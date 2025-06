Republicanos critican al alcalde de Nashville por su respuesta a arrestos de inmigración

NASHVILLE, Tennessee, EE. UU. (AP) — Los legisladores republicanos están investigando la respuesta del alcalde de Nashville, Freddie O'Connell, a los arrestos realizados por agentes federales de inmigración en cientos de paradas de tráfico durante varios días de mayo.

El representante Andy Ogles encabeza la iniciativa, enfrentando al republicano que representa parte de la ciudad inclinada hacia los demócratas contra un alcalde progresista que ha criticado a los funcionarios de inmigración después de que arrestaron a casi 200 personas en el área metropolitana de Nashville.

La presencia de varios días de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) causó escalofríos en los conocidos vecindarios de inmigrantes de Nashville. Mientras tanto, muchos republicanos aplaudieron el enfoque de aplicación de ICE en la ciudad.

Los republicanos han criticado a los funcionarios de Nashville por documentar públicamente las interacciones entre las autoridades locales y los agentes federales de inmigración en un sitio web oficial del gobierno de la ciudad. Algunas de las entradas incluían los nombres de las autoridades antes de que los funcionarios de la ciudad los eliminaran. También han criticado a O'Connell por promover una recaudación de fondos para las familias afectadas por la actividad del ICE.

O'Connell ha dicho que los arrestos causaron un trauma duradero para las familias y fueron liderados por personas que no comparten los valores de seguridad y comunidad de Nashville.

Este es un vistazo a la actividad del ICE y sus consecuencias:

Los arrestos

El ICE ha dicho que arrestó a 196 personas junto con la Patrulla de Caminos de Tennessee durante un operativo de una semana de duración en Nashville y sus alrededores. El ICE dijo que 95 tenían condenas penales, enfrentaban cargos penales o ambos, pero no proporcionó un desglose más detallado, incluyendo el tipo de delitos. Dijo que alrededor de 30 habían ingresado al país después de haber sido deportados previamente, algunos de los cuales están incluidos en los 95 que tenían condenas.

La Patrulla de Caminos dijo que realizó más de 580 paradas de tráfico en la operación conjunta con el ICE. Por su parte, el ICE destacó siete casos, incluidos dos miembros de pandillas, uno de los cuales era buscado por un asesinato en El Salvador, y personas con condenas como delitos de drogas, violación o asalto.

Lisa Sherman Luna, de la Coalición de Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Tennessee, criticó el esfuerzo debido a que había sido "a una escala que nunca antes habíamos visto". Dijo que los agentes estaban arrestando a algunas personas que iban a casa con sus hijos o se dirigían al trabajo. La respuesta del alcalde Al inicio de la operación del ICE en Nashville, el alcalde realizó una conferencia de prensa para asegurar que la fuerza policial de Nashville no estaba involucrada en la represión de inmigración. Dijo que el enfoque de aplicación de inmigración "no es nuestra comprensión de cómo se ve un Nashville para todos nosotros". En la conferencia de prensa, la Community Foundation of Middle Tennessee también anunció el esfuerzo de recaudación de fondos para proporcionar cuidado infantil, transporte, ayuda para vivienda, alimentos y más para las familias afectadas por la actividad del ICE. La administración de O'Connell ha enviado cartas pidiendo a la Patrulla de Caminos de Tennessee y al ICE que identifiquen a los arrestados y sus cargos. Le dijo al Club Rotario de Nashville esta semana que aún no ha recibido esa información. O'Connell está bajo un escrutinio particular debido a una política que requiere que las agencias de la ciudad informen las comunicaciones con las autoridades federales de inmigración a la oficina del alcalde. Nashville ha tenido órdenes similares bajo dos alcaldes anteriores, y O'Connell agregó plazos de informes más rápidos el mes pasado. Dijo que el objetivo es la transparencia. Investigación de los republicanos sobre O'Connell El legislador Ogles declaró que los comités de la Cámara de Representantes estarían investigando a O'Connell durante una conferencia de prensa del Día de los Caídos en el Capitolio de Tennessee en Nashville, un lugar que llamó la atención porque está cerrado al público en el feriado. El ruido de los manifestantes se escuchaba desde fuera del edificio. Una carta posterior firmada por Ogles y otros tres presidentes de comités y subcomités de la Cámara de Representantes solicita documentos y comunicaciones sobre la orden ejecutiva de O'Connell y los esfuerzos de aplicación del ICE. Ogles y otros también han protestado porque los nombres de algunos funcionarios de inmigración en la operación de Nashville se hicieron públicos. Los nombres de los agentes fueron eliminados, y O'Connell dijo que no era la intención de la orden ejecutiva publicarlos.

O'Connell ha dicho que Nashville no está tratando de obstruir las leyes federales o estatales, y no tiene razón para preocuparse por la investigación del Congreso.

Ogles ganó su escaño por primera vez en 2022 después de que los republicanos redistribuyeran Nashville para voltear un distrito congresional demócrata.

El zar fronterizo de Trump, Tom Homan, dijo a Fox News la semana pasada que los agentes "inundarán la zona" en Nashville debido a la respuesta de O'Connell.

La senadora republicana Marsha Blackburn está solicitando que el Departamento de Justicia investigue a O'Connell.

La semana pasada, el gobierno del presidente Donald Trump incluyó a Nashville entre sus llamadas jurisdicciones santuario, antes de que la lista fuera eliminada. O'Connell dijo que está "desconcertado" por la inclusión de la ciudad y que Nashville, por definición, no es una ciudad santuario.

Leyes endurecidas sobre las llamadas políticas de santuario

En 2019, las ciudades santuario se volvieron ilegales en Tennessee, amenazando a los gobiernos que no cumplan con la pérdida de dinero para el desarrollo económico estatal. Los funcionarios de desarrollo económico de Tennessee dicen que no están al tanto de ninguna advertencia, denegación o retención de dinero estatal bajo esa ley hasta la fecha.

A principios de este año, los legisladores y el gobernador republicano Bill Lee aprobaron una legislación para ayudar al gobierno de Trump con la aplicación de las leyes de inmigración. Presenta un posible delito grave de Clase E contra cualquier funcionario electo local que vote a favor o adopte una llamada política de santuario. Esto podría incluir votar a favor de restricciones del gobierno local que impidan los esfuerzos de ICE para detener a migrantes en Estados Unidos sin permiso.

Los críticos creen que la sanción penal, efectiva el 1 de julio, podría ser inconstitucional debido a las protecciones estatales y federales otorgadas a los legisladores en varios niveles de gobierno.

La ley también creó una nueva división estatal de inmigración, pero protegió sus registros de la divulgación pública.

