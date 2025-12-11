Republicanos de Indiana bloquean el impulso de Trump para la redistribución de distritos

INDIANÁPOLIS, Indiana, EE.UU. (AP) — La mayoría republicana en el Senado de Indiana votó el jueves en contra de un rediseño al mapa legislativo que habría favorecido a su partido en las elecciones de 2026, a pesar de meses de presión por parte del presidente Donald Trump para llevar a cabo una inusual redistribución de distritos a mitad de ciclo.

Veintiún senadores de la supermayoría republicana y los 10 demócratas de la cámara votaron en contra de la propuesta de redistribución de distritos. Trump ha instado a los estados con gobierno republicano a manipular los distritos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos antes de las elecciones de mitad de período para crear más escaños ganables para el partido. Se trata de un movimiento inusual, ya que los límites de los distritos generalmente se ajustan en base al censo de cada diez años.

Antes de la votación, Trump criticó nuevamente a los senadores de Indiana que se opusieron al plan, repitiendo su promesa de apoyar a sus adversarios en las primarias.

"Si los republicanos no hacen lo necesario para salvar a nuestro país, eventualmente perderán todo ante los demócratas", escribió Trump en redes sociales. Algunos legisladores de Indiana también han recibido amenazas violentas durante el debate del último mes. La mitad del Senado estatal se someterá a reelección en 2026.

Cada uno de los senadores estatales demócratas se expresó en contra del plan de redistribución de distritos durante la sesión del jueves.

"La competencia es saludable, amigos míos", afirmó el senador Fady Qaddoura. "Cualquier partido político en el mundo que no pueda competir y ganar con base en el mérito de sus ideas no es digno de gobernar".

Fuera de la cámara del Senado estatal, los opositores a la redistribución de distritos coreaban "¡Voten no!" y "¡Mapas justos!" mientras sostenían pancartas con leyendas como "Los perdedores hacen trampa".

El mapa propuesto estaba diseñado para dar a los republicanos el control de los nueve escaños congresionales de Indiana, en lugar de los siete que tienen actualmente. Prácticamente borraría los dos distritos bajo control demócrata en el estado al dividir a Indianápolis en cuatro distritos que se extienden hacia áreas rurales, remodelando el distrito del representante André Carson en la ciudad. También eliminaría el distrito del noroeste de Indiana, actualmente en manos del representante Frank Mrvan.

___

Volmert informó desde Lansing, Michigan. El periodista de Associated Press Tom Beaumont en Des Moines, Iowa, contribuyó con este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.