Republicanos de la cámara de representantes eeuu auguran éxito en votación sobre techo de la deuda

Por David Morgan y Katharine Jackson

WASHINGTON, 25 abr (Reuters) - Uno de los principales republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos predijo el martes que su partido reunirá los votos necesarios para aprobar un plan para recortar el gasto y elevar el techo de la deuda pública de 31,4 billones de dólares, pese a los signos de creciente oposición dentro de las filas republicanas.

"Esto se aprobará. Se lo digo ahora mismo, se aprobará en la Cámara", dijo a Reuters en una entrevista el congresista Tom Emmer, el republicano número tres de la Cámara.

El presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, puede permitirse perder el apoyo de no más de cuatro de sus 222 republicanos si quiere aprobar el proyecto de ley, que elevaría el límite de endeudamiento en 1,5 billones de dólares. No obstante, al menos cuatro legisladores parecían abstenerse de apoyar la medida cuando los congresistas regresaron a Washington el martes. Los líderes republicanos afirman que la ley no admite cambios.

La propuesta tiene pocas posibilidades de ser aprobada en el Senado, controlado por los demócratas. Pero los republicanos esperan que una muestra de unidad pueda obligar al presidente demócrata, Joe Biden, a negociar tras un estancamiento de meses.

Biden ha insistido en que el Congreso eleve el techo de deuda sin condiciones, como hizo tres veces bajo el mandato del presidente republicano Donald Trump.

El Comité de Reglas de la Cámara, un guardián de la legislación, examinará el proyecto de ley el martes por la tarde. La votación podría tener lugar el miércoles.

Washington y Wall Street se centran en la próxima "fecha X", posiblemente dentro de unas semanas, en la que el Tesoro de Estados Unidos ya no podría pagar todas sus facturas, lo que desencadenaría un impago que sacudiría la economía mundial. (Editado en español por Carlos Serrano)

