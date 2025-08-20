Republicanos de Texas se disponen a aprobar nuevo mapa congresional apoyados por Trump

Por Joseph Ax y Brad Brooks

20 ago (Reuters) - Los legisladores de Texas se aprestaban a aprobar el miércoles un nuevo mapa del Congreso estatal destinado a cambiar cinco escaños demócratas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en las elecciones de mitad de mandato del próximo año, después de que decenas de legisladores demócratas pusieron fin al bloqueo temporalmente su aprobación.

Los republicanos, que dominan la política texana desde hace más de dos décadas, han emprendido una inusual redistribución de distritos a mediados de la década a instancias del presidente Donald Trump, que busca mejorar las probabilidades de su partido de preservar su estrecha mayoría en la Cámara de Representantes en medio de vientos políticos en contra.

El mapa, que debería aprobarse con sencillez por mayoría simple en la Cámara texana pero tendrá que conciliarse con la versión del Senado estatal, desencadenó una guerra nacional de redistribución de distritos, con gobernadores de ambos partidos amenazando con iniciar esfuerzos similares en otros estados.

El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, está impulsando un intento de rediseñar el mapa de su estado para dar la vuelta a cinco escaños republicanos. California es el estado más poblado del país y Texas, el segundo.

El mapa de Texas desplazaría a los votantes conservadores a distritos bajo control demócrata y combinaría algunos distritos controlados por los demócratas. Estados republicanos como Ohio, Florida, Indiana y Misuri, están llevando a cabo o estudiando su propia redistribución de distritos, al igual que Maryland e Illinois en el lado demócrata.

La redistribución de distritos suele ocurrir cada 10 años, después del censo, para tener en cuenta los cambios de población. Los legisladores manipulan las líneas en muchos estados para favorecer a su partido frente a la oposición, una práctica conocida como "gerrymandering".

Los legisladores demócratas huyeron del estado a principios de mes para impedir que la Cámara de Texas tuviera quórum. En respuesta, los republicanos adoptaron medidas extraordinarias para tratar de obligarles a volver a casa, incluyendo la presentación de demandas para destituirlos y la emisión de órdenes de arresto.

El pulso terminó cuando los demócratas regresaron de forma voluntaria el lunes, diciendo que habían logrado sus objetivos de bloquear una votación durante una primera sesión legislativa especial y persuadir a los demócratas de otros estados para que tomaran medidas de represalia.

