Republicanos del Senado listos para cambiar reglas y acelerar nominados de Trump

WASHINGTON (AP) — Los republicanos del Senado están dando los primeros pasos para cambiar las reglas de la cámara alta el jueves, para facilitar la confirmación de grupos de nominados del presidente Donald Trump y superar los retrasos de los demócratas.

La propuesta del líder de la mayoría del Senado, John Thune, es el más reciente ataque tras 12 años de cambios graduales por parte de ambos partidos para debilitar el obstruccionismo y hacer que el proceso de nominaciones sea más partidista. Thune ha dicho que la obstrucción de los demócratas es "insostenible" porque han prolongado el proceso de confirmación y enfurecido a Trump, mientras muchos puestos en su administración siguen vacantes.

Al iniciar sesiones en el Senado, Thune, un republicano de Dakota del Sur, dijo que los retrasos han impedido que el Senado dedique tiempo a asuntos legislativos.

"Vamos a arreglar esto hoy y restaurar el precedente de larga data del Senado de confirmación expedita, y el papel del Senado como un cuerpo legislativo ante todo", afirmó Thune.

Los republicanos están efectuando una serie de votos procesales el jueves sobre un grupo de 48 nominados de Trump, y se espera que voten para "revocar al presidente", o cambiar las reglas, lo cual requiere una simple mayoría de votos. Si todo sale según su plan, los nominados —subsecretarios y puestos de personal para varias agencias del gobierno, así como varios embajadores— podrían ser confirmados para la próxima semana.

El esfuerzo por cambiar las reglas se produce mientras ambos partidos han obstruido a los nominados del otro durante años, y tanto republicanos como demócratas han abogado por acelerar el proceso cuando están en la mayoría. El cambio de reglas republicano no llega a acelerar los votos sobre altos funcionarios del gabinete y nombramientos judiciales de por vida, y se basa libremente en una propuesta de los demócratas bajo el presidente Joe Biden.

Los republicanos han impulsado el cambio de reglas desde principios de agosto, cuando el Senado se fue a un receso de un mes después de un colapso en las negociaciones bipartidistas sobre el proceso de confirmación y Trump le dijo en las redes sociales al líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, que se fuera "¡AL INFIERNO!".

Los demócratas han bloqueado más nominados que nunca mientras luchan por encontrar formas de oponerse a Trump y al Congreso dominado por el Partido Republicano, y mientras sus votantes los han presionado para luchar contra los republicanos en cada oportunidad.

Es la primera vez en la historia reciente que el partido minoritario no ha permitido al menos algunas confirmaciones rápidas.

Schumer ha dicho que los demócratas están retrasando las nominaciones porque los nominados de Trump son "históricamente malos".

"Si no debatís sobre los nominados, si no votás sobre nominados individuales, si no hay algún grado de transparencia, ¿qué detendrá a Donald Trump de nominar a individuos aún peores de los que hemos visto hasta la fecha, sabiendo que esta cámara aprobará automáticamente cualquier cosa que él desee?", expresó Schumer el lunes.

Schumer les dijo a los republicanos que "lamentarán" su acción, repitiendo una advertencia similar del líder del Partido Republicano, Mitch McConnell, al entonces líder de la mayoría, Harry Reid, demócrata de Nevada, en 2013, cuando los demócratas cambiaron las reglas del Senado para los nominados de los poderes ejecutivo y judicial de tribunales inferiores para eliminar el umbral de 60 votos para las confirmaciones. En ese momento, los republicanos estaban bloqueando las selecciones del presidente Barack Obama.

Los republicanos tomaron la mayoría del Senado un año después, y McConnell al final hizo lo mismo para los nominados a la Corte Suprema en 2017, cuando los demócratas intentaron bloquear la nominación de Trump del juez Neil Gorsuch.

"Les digo a mis colegas republicanos, piensen cuidadosamente antes de dar este paso", señaló Schumer.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.