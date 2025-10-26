Republicanos en Indiana y Kansas resisten planes de Trump de cambiar mapas electorales

Durante la mayor parte del segundo mandato del presidente Donald Trump, los republicanos se han plegado a su voluntad. Pero en dos estados del Medio Oeste, el plan de Trump para mantener el control de la Cámara de Representantes en las elecciones del próximo año, haciendo que los republicanos redibujen los distritos congresionales, ha encontrado un obstáculo.

A pesar de semanas de campaña por parte de la Casa Blanca, los republicanos en Indiana y Kansas dicen que su partido no tiene suficientes votos para aprobar nuevos mapas más favorables al Partido Republicano. Esto ha hecho que los dos estados sean excepciones en la prisa por rediseñar distritos, lugares donde las legislaturas de mayoría republicana no están dispuestas o no pueden atender el llamado de Trump y ayudar a preservar el control del partido en el Capitolio.

Los legisladores en los dos estados aún pueden ser persuadidos, y se espera que continúe el impulso de la Casa Blanca, que ha incluido una reunión en la Oficina Oval para legisladores de Indiana y dos viajes a Indianápolis por parte del vicepresidente JD Vance. Pero por ahora, es un raro revés para el presidente y sus esfuerzos por controlar al Congreso después de las elecciones de mitad de período de 2026.

Típicamente, los estados modifican sus distritos congresionales cada 10 años, basándose en los datos del censo. Pero debido a que las elecciones de mitad de período tienden a favorecer al partido que no está en el poder, Trump está presionando a los republicanos para que diseñen nuevos mapas que favorezcan a su partido.

Los demócratas solo necesitan ganar tres escaños para cambiar el control de la Cámara, y la lucha se ha convertido en un intenso tira y afloja.

Con nuevos mapas propios, múltiples estados demócratas están moviéndose para contrarrestar cualquier ganancia hecha por los republicanos. El último, Virginia, planea abordar el tema en una sesión especial a partir del lunes.

Dudas en Indiana

Indiana, cuya delegación en la Cámara tiene siete republicanos y dos demócratas, fue uno de los primeros estados en los que la administración Trump centró sus esfuerzos de redistribución de distritos este verano.

Pero un portavoz de la oficina del líder del Senado estatal, Rodric Bray, declaró el jueves que la cámara no tiene los votos para rediseñar los distritos. Con solo 10 demócratas en el Senado de 50 miembros, eso significa que más de una docena de los 40 republicanos se oponen a la idea.

La oficina de Bray no respondió a múltiples solicitudes de entrevista.

Las objeciones radican en diferentes argumentos. Nuevas líneas políticas, si se ejecutan mal, podrían hacer que distritos sólidamente republicanos sean más competitivos.

Otros creen que simplemente está mal manipular el sistema.

“Se nos está pidiendo crear una nueva cultura en la que sería normal que un partido político seleccione nuevos votantes, no una vez por década, sino cada vez que tema las consecuencias de una elección”, indicó el senador estatal Spencer Deery, un republicano, en un comunicado en agosto.

La oficina de Deery no respondió a una solicitud de entrevista y dijo que el comunicado se mantiene.

Un argumento común a favor de nuevos mapas es que estados dirigidos por demócratas como Massachusetts no tienen representantes republicanos, mientras que Illinois ha utilizado la redistribución de distritos para ventaja partidista, un proceso conocido como gerrymandering.

“Durante décadas, los estados demócratas han manipulado los distritos en la oscuridad de la noche”, señaló el senador estatal republicano Chris Garten en las redes sociales. “No podemos seguir sentados sin hacer nada mientras nos roban el país”.

El vicegobernador Micah Beckwith, quien votaría para romper un empate en el Senado estatal si fuera necesario, recientemente llamó a los legisladores a avanzar con la redistribución de distritos y los criticó por no ser lo suficientemente conservadores.

“Durante años, se ha dicho correctamente que el Senado de Indiana es donde las ideas conservadoras de la Cámara van a morir”, sostuvo Beckwith en redes sociales.

Indiana es firmemente conservador, pero sus republicanos tienden a fomentar una templanza deliberada.

“Es difícil predecir lo que hará la gente de Indiana aparte de decir que somos muy cautelosos”, aseguró el exlegislador estatal republicano Mike Murphy. “No seguimos tendencias”.

La aprensión refleja una cierta independencia mantenida por los votantes en ambos estados y una disposición de algunos a resistir.

Escribiendo en The Washington Post la semana pasada, el exgobernador Mitch Daniels, un republicano, instó a los legisladores de Indiana a resistir el impulso de rediseñar distritos. “Alguien tiene que liderar el movimiento por salir del lodazal”, aseveró.

“La gente de Indiana, como la mayoría de los estadounidenses, valora mucho la equidad y reacciona mal ante su violación flagrante”, escribió.

En Kansas, los republicanos también luchan por encontrar votos

En Kansas, los líderes legislativos republicanos están tratando de eludir a la gobernadora demócrata y forzar una sesión especial por solo la segunda vez en los 164 años de historia del estado. La gobernadora Laura Kelly se opone a la redistribución de distritos a mitad de década y ha sugerido que podría ser inconstitucional.

La Constitución de Kansas permite a los legisladores republicanos forzar una sesión especial con una petición firmada por dos tercios de ambas cámaras, también las supermayorías necesarias para anular el veto esperado de Kelly a un nuevo mapa.

Los republicanos tienen cuatro escaños más que la mayoría de dos tercios tanto en el Senado estatal como en la Cámara. En cualquiera de ellas, una deserción de cinco republicanos hundiría el esfuerzo.

Semanas después de que el presidente del Senado estatal, Ty Masterson, anunciara el impulso para una sesión especial, los líderes republicanos estaban luchando por obtener las últimas firmas necesarias.

Entre los que se resisten está el representante Mark Schreiber, quien representa un distrito al suroeste de Topeka. Le dijo a The Associated Press que "no firmé ninguna petición para convocar a una sesión especial, y no tengo planes de firmar ninguna". Agregó que cree que la redistribución de distritos solo debería usarse para reflejar cambios en la población después del censo que se realiza cada 10 años.

"La redistribución de distritos por cualquiera de los partidos a mitad de ciclo no debería hacerse", afirmó.

Los republicanos probablemente apuntarían a la representante estadounidense Sharice Davids, la demócrata que representa el 3er Distrito Congresional, mayormente del área de Kansas City, que incluye el condado de Johnson, el más poblado del estado. El condado suburbano representa más del 85% del voto y ha tendido hacia la izquierda desde 2016.

Kansas tiene un número considerable de republicanos moderados, y el 29% de los 2 millones de votantes del estado están registrados como políticamente no afiliados. Ambos grupos son prominentes en el condado de Johnson.

Los legisladores republicanos intentaron previamente perjudicar las posibilidades de reelección de Davids al redibujar el distrito, pero ella ganó en 2022 y 2024 por más de 10 puntos porcentuales.

"Lo intentaron una vez y no pudieron lograrlo", expresó Jack Shearer, un republicano registrado de 82 años de los suburbios de Kansas City.

Pero una redistribución de distritos a mitad de década tiene apoyo entre algunos republicanos en el condado. El senador estatal Doug Shane, cuyo distrito incluye parte del condado, destacó que sus electores estarían dispuestos a dividirlo.

"Dividir condados no es algo sin precedentes y ocurre en varios distritos congresionales alrededor del país", apuntó en un correo electrónico.

Volmert reportó desde Lansing, Michigan, y Hanna desde Topeka, Kansas. La corresponsal Heather Hollingsworth en Lenexa, Kansas, contribuyó con esta nota.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.