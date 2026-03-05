Republicanos piden a legislador de Texas abandonar campaña tras admitir amorío con exasistente

WASHINGTON (AP) — El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson y el liderazgo del Partido Republicano pidieron al representante Tony Gonzales abandonar su campaña para la reelección, después de que admitiera haber tenido una aventura con una exasistente posteriormente se suicidó.

El liderazgo republicano anunció su decisión el jueves, un día después de que Gonzales, republicano por Texas, reconociera una relación que ha afectado al mundo político en su estado natal y en Washington, y después de que el Comité de Ética de la Cámara anunciara una investigación sobre su conducta.

“Lo hemos alentado a abordar directamente estas acusaciones tan graves con sus electores y sus colegas”, declararon en un comunicado Johnson, el líder de la mayoría Steve Scalise, el director de disciplina Tom Emmer y la presidenta de la Conferencia Republicana, Lisa McClain.

“Mientras tanto, el liderazgo ha pedido al congresista Gonzales que se retire de su contienda por la reelección”.

Johnson, republicano por Luisiana, ha estado bajo una enorme presión de sus propios legisladores para que tome medidas, y varios republicanos ya han pedido que Gonzales se haga a un lado. La representante Anna Paulina Luna, republicana por Florida, ha presentado dos resoluciones para castigar a Gonzales. La primera busca retirarlo de sus asignaciones en los comités de Asignaciones y de Seguridad Nacional mientras que la segunda busca censurarlo.

Los líderes republicanos, sin embargo, no pidieron la renuncia de Gonzales, en momentos en que se aferran a una estrecha mayoría en la Cámara.

Su decisión se produjo después de que Gonzales, durante una aparición en el “Joe Pags Show”, fue preguntado si había tenido una relación con la asesora, Regina Ann Santos-Aviles.

Santos-Aviles, de 35 años, murió después de prenderse fuego en el patio trasero de su casa en Uvalde, Texas. Las autoridades determinaron que se suicidó.

“Cometí un error y tuve un lapsus de juicio, y hubo una falta de fe, y asumo toda la responsabilidad por esas acciones”, expresó Gonzales.

El congresista, que ahora está en su tercer mandato, hasta ahora se ha negado a renunciar pese a las acusaciones, y recientemente les comentó a reporteros que habrá oportunidades para que salgan a la luz todos los detalles y los hechos.

Gonzales, padre de seis hijos, ganó por primera vez su escaño en 2020 tras retirarse de una carrera de 20 años en la Marina que incluyó tiempo en Irak y Afganistán. Se vio obligado a ir a una segunda vuelta en mayo contra Brandon Herrera, un fabricante de armas e influencer de derechos de las armas en YouTube que perdió por poco ante Gonzales en las primarias de 2024 el martes.

En su entrevista, transmitida el miércoles, Gonzales afirmó que no había hablado con Santos-Aviles desde junio de 2024 y que ella murió en septiembre de 2025.

“No tuve absolutamente nada que ver con su trágico fallecimiento y, de hecho, me sorprendió tanto como a todos los demás”, sostuvo Gonzales.

Añadió que se reconcilió con su esposa, Angel, y que le ha pedido a Dios que lo perdone. También dijo que esperaba con interés la investigación del Comité de Ética.

Johnson y el liderazgo republicano instaron a ese comité a “actuar con celeridad”.

Según las normas de ética de la Cámara, los legisladores no pueden mantener una relación sexual con ningún empleado de esa instancia que esté bajo su supervisión.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.