Republicanos piden Nobel de la Paz para Trump

Enviaron una carta al Comité Nobel

En una carta al Comité Nobel, los legisladores citan los esfuerzos diplomáticos de Trump desde su primer mandato, incluido su compromiso con Corea del Norte, así como su segundo mandato, desde Gaza hasta Ucrania.

"La política exterior del presidente Trump refleja una filosofía coherente: que la paz se asegura mejor a través de la fuerza, la claridad y el compromiso directo", señala la carta.

Trump "ha demostrado una capacidad única para traer adversarios a la mesa, para crear aperturas donde la diplomacia había fracasado durante mucho tiempo, para lograr resultados tangibles mientras evita nuevos despliegues de tropas estadounidenses a gran escala, y para traer una mayor fraternidad entre las naciones históricamente en desacuerdo entre sí", agrega la carta. (ANSA).

