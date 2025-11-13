Republicanos prometen negociar subsidios a la salud tras el cierre, pero los demócratas desconfían

WASHINGTON (AP) — Ahora que el cierre del gobierno ha terminado, los republicanos en la Cámara de Representantes y el Senado dicen que negociarán con los demócratas los subsidios fiscales a la cobertura médica. Pero encontrar un acuerdo bipartidista podría ser difícil, si no imposible, antes de que los subsidios expiren a fin de año.

El cierre que inició el 1 de octubre terminó esta semana después de que un pequeño grupo de demócratas hizo un trato con senadores republicanos que prometieron una votación para mediados de diciembre sobre la extensión de los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA). Pero no hay un resultado garantizado, y muchos republicanos han dejado claro que quieren que los créditos expiren.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano de Luisiana, calificó los subsidios como un “despilfarro” inmediatamente después de que la cámara baja votó el miércoles para poner fin al cierre, y el presidente Donald Trump dijo que la ley de salud conocida también como Obamacare era un “desastre”, al promulgar la ley que puso fin al cierre del gobierno.

Está lejos del resultado que los demócratas esperaban mientras mantenían el gobierno cerrado durante 43 días, exigiendo que los republicanos negociaran con ellos una extensión antes de que las pólizas médicas aumentaran drásticamente. Pero dicen que lo intentarán de nuevo a medida que se acerque la fecha de expiración.

“Queda por ver si son serios”, dijo el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, de Nueva York. Pero expresó que los demócratas “apenas están comenzando”.

Los republicanos se están reuniendo en privado para discutir el tema. Algunos quieren extender los subsidios, con cambios, para evitar aumentos generalizados en las primas. Otros, como Johnson y Trump, quieren iniciar una nueva conversación sobre una reforma completa al Obamacare, después de que fracasó un esfuerzo similar en 2017.

Los demócratas presionan por la extensión

La atención médica ha sido durante mucho tiempo uno de los temas más difíciles en el Capitolio, marcado por profundas divisiones ideológicas y políticas. El desacuerdo partidista sobre la Ley ACA de 2010 ha persistido durante más de una década, y las relaciones ya están tensas por semanas de tensiones partidistas sobre el cierre.

La representante de Connecticut, Rosa DeLauro, la principal demócrata en la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes, dijo que aunque los republicanos han prometido negociaciones y una votación en el Senado, los demócratas son cautelosos. Señaló que Johnson no se ha comprometido a nada en la cámara.

“¿Confío en alguno de ellos? Para nada”, dijo DeLauro.

Si los legisladores no se ponen de acuerdo, las pólizas de salud de hasta 24 millones de personas que obtienen atención médica subsidiada podrían aumentar el 1 de enero. La senadora de Nuevo Hampshire, Jeanne Shaheen, una de las demócratas que llegó a un acuerdo con el líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano de Dakota del Sur, para reabrir el gobierno, cree que es posible un acuerdo.

Durante las conversaciones que llevaron al fin del cierre, Shaheen dijo que ella y otros demócratas moderados se sentaron frente a Thune y “lo miraron a los ojos” mientras él se comprometía a un esfuerzo serio.

“Vamos a tener la oportunidad de votar sobre un proyecto de ley que redactaremos para mediados de diciembre, de una manera que nos dé la oportunidad de construir —esperemos construir— apoyo bipartidista para que eso pase”, declaró Shaheen.

Aunque a los demócratas les gustaría una extensión permanente de los créditos fiscales, la mayoría se da cuenta de que eso es poco probable. Justo antes de que terminara el cierre, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, propuso una extensión de un año y un comité bipartidista para abordar las demandas republicanas de cambios en la Ley ACA. Pero Thune dijo que eso era un “punto de partida” mientras el gobierno permanecía cerrado.

En la Cámara de Representantes, los demócratas han propuesto una extensión de tres años.

Lo que quieren los republicanos

Aunque los republicanos han buscado durante mucho tiempo eliminar el Obamacare, en estos años no han figurado qué lo reemplazaría. Ese problema plagó el esfuerzo de 2017, cuando el entonces senador John McCain, republicano de Arizona, emitió el voto decisivo para matar un proyecto de ley en el Senado que carecía de detalles.

El senador republicano Bill Cassidy, de Louisiana, presidente de la Comisión de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado, y el senador Rick Scott, republicano de Florida, han propuesto reformar la ley para crear cuentas que dirigirían el dinero a individuos en lugar de a compañías de seguros. Esas son ideas que Trump repitió anoche al promulgar la ley de financiamiento.

“Quiero que el dinero vaya directamente a ustedes, el pueblo”, dijo Trump.

No está claro exactamente cómo funcionaría eso, y eliminar la ley en su forma actual tomaría meses, o años, de negociación, incluso si los republicanos pudieran encontrar los votos para hacerlo.

Inicio lento de las negociaciones

Algunos republicanos moderados en la Cámara de Representantes han dicho que quieren trabajar con los demócratas para extender los subsidios antes de la fecha límite, que está a solo semanas de distancia. En una carta a Thune y Schumer el miércoles, el representante de Pensilvania, Brian Fitzpatrick, el copresidente republicano del Caucus de Solucionadores de Problemas Bipartidistas, alentó las negociaciones.

“Nuestra sensación de urgencia no puede ser mayor”, escribió Fitzpatrick. “Nuestra disposición a cooperar no tiene límites”.

Hasta ahora, sin embargo, los republicanos del Senado se han estado reuniendo por su cuenta para resolver sus propias diferencias.

“En este momento, solo estamos logrando consenso entre nosotros”, dijo el lunes el senador Thom Tillis, republicano de Carolina del Norte, después de que los republicanos de la Comisión de Finanzas del Senado se reunieran para discutir posibles caminos a seguir.

Tillis apoya extender los créditos fiscales, pero dijo que los legisladores también necesitan encontrar una manera de reducir costos. Si las dos partes no logran ponerse de acuerdo, Tillis dijo que los republicanos tendrán que hallar una manera de hacerlo por su cuenta, potencialmente utilizando maniobras presupuestarias que les permitieron aprobar el “Gran y Hermoso Proyecto de Ley” de Trump este verano sin ningún voto demócrata.

“Deberíamos tener eso en nuestro bolsillo trasero también”, dijo Tillis.

¿Otro cierre?

Algunos demócratas de la cámara baja han planteado la posibilidad de que podría haber otro cierre si no logran obtener concesiones sobre la atención médica. El proyecto de ley firmado por Trump financiará completamente algunas partes del gobierno, pero otras se quedarán sin dinero nuevamente a fines de enero si el Congreso no actúa.

“Creo que depende de los republicanos vulnerables de la Cámara que no podrán regresar a sus electores sin decirles que han hecho algo sobre la atención médica”, dijo la representante Pramila Jayapal, demócrata de Washington.

“Solo tendremos que ver” si podría haber otro cierre, dijo su colega Mark Takano, demócrata de California.

El representante Jim McGovern, demócrata de Massachussets, dijo que “no va a votar para respaldar su crueldad” si los republicanos no extienden los subsidios.

DeLauro señaló que los republicanos han querido derogar La ACA desde que se promulgó por primera vez. “Ahí es a donde intentan llegar”, dijo.

“Cuando llegue el 30 de enero, veremos qué progreso se ha hecho”, agregó.

_____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.