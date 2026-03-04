Republicanos respaldan ataques contra Irán, bloquean propuesta para limitar poderes bélicos

WASHINGTON, 4 mar (Reuters) - Los republicanos del Senado de Estados ‌Unidos respaldaron el ‌miércoles ⁠la campaña militar del presidente Donald Trump contra Irán, votando a favor de bloquear una resolución ​bipartidista destinada ⁠a ⁠detener la guerra y exigir que cualquier hostilidad contra Irán ​sea autorizada por el Congreso.

A medida que continuaba la votación, ‌el recuento en el Senado, compuesto ​por 100 miembros, fue ​de 52 a 47 en contra de la resolución, en gran parte siguiendo las líneas del partido, con casi todos los republicanos votando en contra de la moción de procedimiento y casi todos ​los demócratas apoyándola.

En el último intento de los demócratas y algunos republicanos ⁠por frenar los repetidos despliegues de tropas en el extranjero de Trump, los ‌patrocinadores describieron la resolución sobre los poderes bélicos como un intento de recuperar la responsabilidad del Congreso de declarar la guerra, tal y como se establece en la Constitución.

Los opositores rechazaron esta idea, insistiendo en que la acción de Trump era ‌legal y estaba dentro de su derecho como comandante en jefe para ⁠proteger a Estados Unidos ordenando ataques limitados.

"Esta no ‌es una guerra eterna, ni mucho menos. Va ⁠a terminar muy rápidamente", afirmó el ⁠republicano Jim Risch, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en un discurso en contra de la resolución.

No se esperaba que la medida tuviera éxito. Los republicanos tienen una escasa ‌mayoría tanto en el ​Senado como en la Cámara de Representantes, y han bloqueado anteriores resoluciones que pretendían limitar sus poderes bélicos. (Reporte de Patricia Zengerle; reporte adicional de Richard Cowan y ‌Noland D. McCaskill. Editado en español por Javier Leira)