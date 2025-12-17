Repuntan los nacimientos, con 2.738 más en los 10 primeros meses del año, pero 34.000 menos que en el mismo período de 2019

MADRID, 17 Dic. 2025 (Europa Press) -

Los nacimientos han registrado un ligero repunte en los diez primeros meses de este año en los que han nacido 2.738 niños más. En total, 267.498 bebés han nacido en España desde enero hasta octubre. La cifra es, no obstante, inferior a la registrada en el mismo periodo de 2019 cuando nacieron 34.050 niños más que en este 2025, según la estimación mensual de nacimientos del Instituto Nacional de Estadística (INE), recogida por Europa Press.

Concretamente, el pasado mes de octubre nacieron 29.079 niños, 791 más que en el mismo año de 2024. España lleva ya cuatro años sin superar los 30.000 nacimientos en un mes.

Del total de nacimientos, 129.788 han sido mujeres y 137.710 hombres. Respecto a la edad de las madres, 4.375 bebés eran de mujeres de entre 15 a 19 años; 20.948 de madres de 20 a 24 años; 46.437 de mujeres de 25 a 29 años; 88.825 de entre 30 a 34 años y 79.225 de madres de entre 35 a 39 años. Con más de 40 años fueron 27.644 las mujeres que fueron madres en los primeros diez meses de año.

Por comunidades autónomas, donde más han aumentado los nacimientos han sido en la Comunidad de Madrid, con 43.838 (+3,58); Castilla-La Mancha, con 12.145 (+2,74%); País Vasco, con 11.087 (2,11%); Aragón, con 7.306 (+2,32%); La Rioja, con 1.742 (1,98%); Comunidad Valenciana, con 29.606 (+1,09%) y Galicia, con 11.271 (+0,96%).

En Andalucía han nacido 50.287 niños (+0,66%); en Asturias, 3.830 (+0,77%); Cataluña, 45.238 (+0,64%); Murcia, 10.348 (+0,33%) Canarias, 9.650 (+0,15%); y Castilla y León, 10.518 (0,06%).

Por el contrario, el número de nacimientos han descendido en Baleares donde han nacido 7.311 (-3%); Extremadura 5.339 (-2,5); Navarra 3.757 (-1,61%); Cantabria 2.518 (-0,61). En Ceuta, el descenso ha sido del 4,87% y en Melilla del 10,8%.

Respecto a las defunciones, entre enero y octubre fallecieron en España 366.941 personas, 4.647 más (+2,74%) que en el mismo periodo de 2024, según la estimación del INE. Por comunidades autónomas, la cifra de fallecidos aumentó en Canarias en un 7,06%; en País Vasco un 4,56%; un 3,49% en Andalucía; Comunidad Valenciana (3%); Comunidad de Madrid (2,45%); Murcia (2,57%); Galicia (2,29%); Cantabria (1,75%); Extremadura (1,86%); Cataluña (1,66%); Castilla y León (1,53%); en Baleares (0,83%); Castilla-La Mancha (0,8%); en Aragón (0,11%) y en Asturias (0,06%).

Los mayores incrementos se han registrado en Ceuta con un 19,1% más de fallecimientos y Melilla con un aumento del 13,57%.

Sin embargo, el número de fallecidos ha descendido en un 1,37% en Navarra y en La Rioja el descenso ha sido del 2,73%);