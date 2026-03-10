Repuntan ventas de viviendas en US$ por baja de tasas hipotecarias

Las ventas de viviendas usadas en Estados Unidos repuntaron en febrero, ya que los compradores aprovecharon la bajada de las tasas hipotecarias y un modesto aumento de las propiedades disponibles en el mercado de cara a la temporada de compras de primavera.

Las ventas de viviendas existentes aumentaron 1,7% el mes pasado con respecto a enero, hasta una tasa anual ajustada estacionalmente de 4,09 millones de unidades, informó el martes la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios.

Las ventas cayeron 1,4% en comparación con febrero del año pasado. La cifra más reciente superó el ritmo de 3,84 millones que esperaban los economistas, según FactSet.

Los precios de las viviendas siguieron subiendo el mes pasado, aunque más lentamente. El precio medio nacional de venta aumentó 0,3% en febrero frente a un año antes, hasta 398.000 dólares, indicó la asociación. Los precios de las viviendas han aumentado en términos anuales durante 32 meses consecutivos.

Las tendencias más recientes de ventas se producen tras un desalentador enero, cuando las ventas de viviendas existentes registraron su mayor caída mensual en casi cuatro años y el ritmo anualizado de ventas más lento en más de dos años.

El mercado de la vivienda atraviesa una desaceleración desde 2022, cuando las tasas hipotecarias comenzaron a subir desde los mínimos de la era de la pandemia. Las ventas de viviendas usadas se mantuvieron el año pasado estancadas en mínimos de 30 años.

Las ventas han estado rondando un ritmo anual cercano a los 4 millones desde 2023. Eso está muy por debajo del ritmo anual de 5,2 millones que históricamente ha sido lo habitual.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.