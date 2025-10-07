LA NACION

Repunte del sector lujo en Francia limita pérdidas de las bolsas europeas

Repunte del sector lujo en Francia limita pérdidas de las bolsas europeas
Richard Drew - AP

Por Shashwat Chauhan, Amir Orusov y Pranav Kashyap

7 oct (Reuters) - Las bolsas europeas cayeron el martes, arrastradas por las acciones de los sectores sanitario y bancario, mientras que el repunte del lujo en Francia contuvo las pérdidas regionales tras la agitación política del lunes.

* El índice paneuropeo STOXX 600 cerró con un descenso del 0,2%, alejándose de los máximos históricos alcanzados en la sesión anterior.

* Los valores españoles también bajaron un 0,2%, tras alcanzar el viernes un máximo de casi 18 años.

* Las acciones francesas cedieron terreno y cerraron planas, tras la fuerte caída del lunes provocada por la abrupta dimisión del primer ministro Sébastien Lecornu.

* El funcionario saliente inició dos días de conversaciones desesperadas para tratar de formar un nuevo Gobierno, mientras los analistas advirtieron que el caos político podría descarrilar el presupuesto de 2026.

* El presidente Emmanuel Macron se enfrentó a crecientes llamamientos a dimitir o convocar elecciones anticipadas, en un contexto de una crisis que ha visto la salida de cinco primeros ministros en menos de dos años.

* "Para los mercados financieros, lo que realmente importa es el presupuesto y cómo va a desarrollarse", dijo Anthi Tsouvali, estratega de activos múltiples de la Oficina Principal de Inversiones de UBS Global Wealth Management.

* El referencial francés sigue siendo el de peor rendimiento de Europa este año, con un alza del 8% -un marcado contraste con las ganancias de dos dígitos en otras plazas-, lo que subraya el malestar del mercado por un parlamento fragmentado y el aumento de la inestabilidad desde la reelección de Macron en 2022.

* El sector del lujo subió un 1,8%, ya que los estrenos de diseñadores entre las casas de moda y el impulso de la asequibilidad dieron a los inversores la esperanza de que el sector se preparaba para una recuperación gradual.

* Morgan Stanley elevó su calificación de los gigantes del lujo LVMH y Kering a "sobreponderar" desde "igual ponderación", con lo que sus acciones ganaron un 3,6% y un 5,7%, respectivamente.

* Los grandes valores del sector sanitario fueron de los que más cayeron en Europa, con un descenso del 0,4%, ya que la danesa Novo Nordisk perdió un 2,8% después de que un tribunal estadounidense rechazara su impugnación del programa de intermediación de precios de medicamentos de Medicare. (Reporte de Shashwat Chauhan y Pranav Kashyap en Bengaluru y Amir Orusov en Gdansk; Editado en Español por Manuel Farías)

