Requisitos de EE. UU. sobre redes sociales para turistas podrían tener "efecto paralizador": empresas
- 1 minuto de lectura'
WASHINGTON, 15 dic (Reuters) - Un grupo que representa al sector estadounidense de los viajes y el turismo advirtió el lunes que la propuesta de exigir a millones de visitantes extranjeros que faciliten los datos de las redes sociales usadas en los últimos cinco años podría tener un "efecto paralizador" en las visitas a Estados Unidos.
El cambio propuesto, anunciado la semana pasada en un comunicado del Gobierno estadounidense y que se espera que entre en vigor el 8 de febrero, obligaría a los viajeros de países incluidos en el programa de exención de visados a presentar los datos de las redes sociales.
"Si nos equivocamos con esta política, millones de viajeros podrían llevarse sus negocios y los miles de millones de dólares que gastan a otros lugares, lo que no haría más que debilitar a Estados Unidos", dijo el lunes la Asociación de Viajes de Estados Unidos en un comunicado.
"Una cosa que no está en duda: esta política podría tener un efecto paralizador en los viajes a Estados Unidos", agregó. (Reporte de David Shepardson en Washington. Edición en español de Javier López de Lérida)
- 1
Martín Fierro de los canales de Streaming 2025: los looks de la alfombra roja
- 2
Urgencias del mileísmo refulgente
- 3
El campeón de La Voz Argentina vende el 0km que ganó para someterse a dos operaciones
- 4
Asesinaron al director de Hollywood Rob Reiner y a su esposa: sospechan de su hijo como principal acusado