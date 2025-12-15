Requisitos de EE. UU. sobre redes sociales para turistas podrían tener "efecto paralizador": empresas

WASHINGTON, 15 dic (Reuters) - Un grupo que representa al sector estadounidense de los viajes y el turismo advirtió el lunes que la propuesta de exigir a millones de visitantes extranjeros que faciliten los datos de las redes sociales usadas en los últimos cinco años podría tener un "efecto paralizador" en las visitas a Estados Unidos.

El cambio propuesto, anunciado la semana pasada en un comunicado del Gobierno estadounidense y que se espera que entre en vigor el 8 de febrero, obligaría a los viajeros de países incluidos en el programa de exención de visados a presentar los datos de las redes sociales.

"Si nos equivocamos con esta política, millones de viajeros podrían llevarse sus negocios y los miles de millones de dólares que gastan a otros lugares, lo que no haría más que debilitar a Estados Unidos", dijo el lunes la Asociación de Viajes de Estados Unidos en un comunicado.

"Una cosa que no está en duda: esta política podría tener un efecto paralizador en los viajes a Estados Unidos", agregó. (Reporte de David Shepardson en Washington. Edición en español de Javier López de Lérida)