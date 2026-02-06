¿Resaca tras el Super Bowl? Sondeo dice número récord de empleados en EE. UU. faltará al trabajo el lunes

Por Frank Pingue

SAN FRANCISCO, 6 feb (Reuters) - El día después del Super Bowl se ha ganado un apodo muy conocido entre los trabajadores estadounidenses: Super Sick Monday (Superlunes enfermo). Y la edición de este año promete batir récords por todas las razones equivocadas desde el punto de vista de los empleadores.

Según la encuesta anual sobre absentismo laboral tras el Super Bowl realizada por UKG, se estima que 26,2 millones de empleados estadounidenses faltarán al trabajo el día después de que los New England Patriots se enfrenten a los Seattle Seahawks en Santa Clara, California, el domingo.

Esa cifra supera el récord de 2025, cuando 22,6 millones de empleados llamaron para decir que estaban enfermos por culpa del Super Bowl.

El éxodo masivo de las oficinas y las salas de reuniones podría costar más de US$5.200 millones en pérdidas de trabajo y productividad, según UKG.

Pero la interrupción del trabajo no se limita a las ausencias totales: alrededor de 4,9 millones de trabajadores tienen previsto llegar tarde al trabajo sin avisar previamente a sus jefes.

"No estamos defendiendo que sea un día festivo, pero mucha gente lo trata como tal", dijo a Reuters Julie Develin, socia sénior de Human Insights en UKG, una plataforma global líder en inteligencia artificial para la gestión de recursos humanos, nóminas y personal.

"Dado que es domingo y mucha gente trabaja de lunes a viernes, es probable que no acudan al trabajo".

Develin sugirió que los empleadores tal vez deberían aceptar lo inevitable en lugar de luchar en contra.

"Desde el punto de vista de la productividad, creo que es un gran momento para que los empleadores comprendan que el trabajo es humano y que tal vez deberíamos ser un poco más indulgentes con aquellos empleados que realmente están interesados en el Super Bowl, especialmente los de Seattle y Nueva Inglaterra", dijo.

La encuesta se realizó en línea en Estados Unidos por The Harris Poll en nombre de UKG entre el 15 y el 20 de enero, entre 1.288 adultos mayores de 18 años.

Una investigación de la empresa de software de recursos humanos y finanzas Workday reveló que el 48% de los trabajadores probablemente reducirán su trabajo o lo evitarán por completo el día después del Super Bowl de este año, alegando falta de sueño, baja motivación y resaca. La investigación se basó en 1.010 adultos estadounidenses empleados de entre 18 y 64 años.

El partido del año pasado entre los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs fue visto por una audiencia récord de 127,7 millones de espectadores estadounidenses a través de la televisión y las plataformas de streaming. (Reporte de Frank Pingue en San Francisco; edición de Stephen Coates; editado en español por Daniela Desantis)