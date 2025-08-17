Resbalón del Atlético de Madrid en su arranque en La Liga

Muy activo en el mercado de fichajes de la pretemporada para tratar de plantar cara a Barcelona y Real Madrid, el Atlético de Madrid perdió 2-1 de visita ante el Espanyol este domingo en la primera jornada de la Liga española.

Los colchoneros habían abierto el marcador en la primera mitad en el estadio de Cornellà, en la periferia de Barcelona, gracias a un certero tiro de falta del argentino Julián Álvarez al minuto 37.

“La Araña” dedicó el tanto su futuro bebé, metiendo el balón por debajo de la camiseta para simular una barriga de embarazada.

Los Periquitos remontaron en la segunda mitad, con los goles de Miguel Rubio (73) y Pere Milla (85).

El entrenador Diego Simeone alineó de entrada a cinco de sus nuevos jugadores, entre ellos el volante ofensivo Álex Baena, el defensa eslovaco David Hancko y el mediocampista argentino Thiago Almada.

Pese a las altas expectativas, el fútbol brindado por el Atlético decepcionó en líneas generales.

Julián Álvarez estuvo a punto de ampliar la ventaja del Atlético en el 57, pero su intento se estrelló en el palo.

Luego llegó la reacción del Espanyol, que consiguió un triunfo importante para su confianza, que supone un inesperado primer resbalón para el Atlético.

“No hemos sido contundentes en este partido y hay que ser contundentes si queremos hacer algo en esta Liga”, estimó el mediocampista Koke en declaraciones a la televisión Movistar.

Nico Williams brilla

En Bilbao, el Athletic, que este año regresa a la Liga de Campeones, empezó bien en el campeonato al ganar 3-2 al Sevilla en San Mamés, guiado por su estrella Nico Williams.

El atacante renovó en la pretemporada con el equipo vasco hasta 2035 y este domingo era su primer partido oficial desde ese acuerdo.

Lo festejó abriendo el marcador al transformar un penal en el minuto 36, antes de que su compañero Maroan Sannadi ampliara la cuenta en el 43.

El equipo andaluz reaccionó, equilibrando el marcador con los tantos del belga-congoleño Dodi Lubebakio (60) y del francés Lucien Agoumé (72).

En el 81, Robert Navarro, una de las caras nuevas de los Leones y que había comenzado el partido como suplente, firmó el tanto de la victoria 3-2 al rematar un balón brindado por Nico Williams, que fue cambiado poco después.

Getafe sorprende al Celta

En el primer partido del domingo, el Getafe dio la sorpresa venciendo 2-0 en el terreno del Celta de Vigo, con goles de Adrián Liso (47) y el nigeriano Christantus Uche (72).

El equipo madrileño se llevó así los tres puntos de Balaídos, un estadio en el que este año habrá partidos de Europa League por el brillante séptimo puesto del Celta el pasado curso.

El sábado, el campeón Barcelona había arrancado con un fácil 3-0 en el campo de un Mallorca que jugó desde el minuto 39 con nueve jugadores.

Raphinha, Ferran Torres y Lamine Yamal firmaron los tantos azulgranas en Son Moix.

Su gran rival por el título, el Real Madrid, será el último en comenzar en esta Liga, el martes en el Santiago Bernabéu contra el Osasuna.