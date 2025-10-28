LA NACION

Rescatados 22 inmigrantes, dos menores, a bordo de una patera en aguas de Motril

Rescatados 22 inmigrantes, dos menores, a bordo de una patera en aguas de Motril

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Rescatados 22 inmigrantes, dos menores, a bordo de una patera en aguas de Motril
Rescatados 22 inmigrantes, dos menores, a bordo de una patera en aguas de Motril

MOTRIL (GRANADA), 28 Oct. 2025 (Europa Press) -

Salvamento Marítimo ha rescatado en la mañana de este martes a 22 inmigrantes de origen magrebí, dos de ellos menores de edad, de una embarcación neumática localizada a 18 millas al sur del puerto de Motril (Granada), adonde han sido trasladados en aparente buen estado de salud.

Fuentes de Salvamento Marítimo han señalado a Europa Press que la patera fue localizada sobre las 6,00 horas y, tras recibir el aviso, el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Almería movilizó a la Salvamar Gienah, que localizó la embarcación dos horas después.

A bordo viajaban 22 magrebíes —19 varones, una mujer y dos menores— que fueron rescatados y trasladados al Puerto de Motril (Granada), donde recibirán una primera asistencia sanitaria y humanitaria por parte de Cruz Roja.

La patera en la que viajaban también ha sido remolcada a puerto.

LA NACION
Más leídas
  1. Su pasado como modelo y conductora, su lucha por la maternidad, el motivo por el que se divorció de Jorge Rial y su soltería
    1

    Romina Pereiro: su pasado como modelo y conductora, su lucha por la maternidad y el motivo por el que se divorció de Jorge Rial

  2. Cae un bastión militar clave en el país de la peor crisis humanitaria del mundo: asedio, ejecuciones y desapariciones
    2

    La caída de El Fasher: las fuerzas paramilitares toman el último bastión del ejército sudanés en Darfur

  3. Se estrellan dos aeronaves del ejército de EE.UU. el mismo día y se agrava la seguidilla de accidentes
    3

    La Armada de Estados Unidos pierde dos aeronaves en 30 minutos en el Mar de China y crece la lista de incidentes

  4. El bastión peronista que resistió el avance violeta y donde Santilli perdió por 20 puntos
    4

    Florencio Varela: el municipio peronista que resistió el avance de La Libertad Avanza

Cargando banners ...