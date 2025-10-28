Rescatados 22 inmigrantes, dos menores, a bordo de una patera en aguas de Motril
MOTRIL (GRANADA), 28 Oct. 2025 (Europa Press) -
Salvamento Marítimo ha rescatado en la mañana de este martes a 22 inmigrantes de origen magrebí, dos de ellos menores de edad, de una embarcación neumática localizada a 18 millas al sur del puerto de Motril (Granada), adonde han sido trasladados en aparente buen estado de salud.
Fuentes de Salvamento Marítimo han señalado a Europa Press que la patera fue localizada sobre las 6,00 horas y, tras recibir el aviso, el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Almería movilizó a la Salvamar Gienah, que localizó la embarcación dos horas después.
A bordo viajaban 22 magrebíes —19 varones, una mujer y dos menores— que fueron rescatados y trasladados al Puerto de Motril (Granada), donde recibirán una primera asistencia sanitaria y humanitaria por parte de Cruz Roja.
La patera en la que viajaban también ha sido remolcada a puerto.
