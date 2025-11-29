Rescatados catorce migrantes magrebíes a bordo de una patera en aguas del Cabo de Gata
Rescatados catorce migrantes magrebíes a bordo de una patera en aguas del Cabo de Gata
- 1 minuto de lectura'
CABO DE GATA (ALMERÍA), 29 Nov. 2025 (Europa Press) -
El Servicio de Salvamento Marítimo ha rescatado en la mañana de este sábado a catorce varones de origen magrebí que navegaban en una embarcación neumática en las aguas de Cabo de Gata (Almería), según ha confirmado la institución a Europa Press.
Al respecto, Salvamento ha detallado que sobre las 8,00 horas, el mercante Seven S ha avistado una patera a 22 millas de Cabo de Gata, por lo que ha informado al centro de Salvamento Marítimo de Almería de su posición para acudir a su rescate.
Tras este aviso, se ha movilizado hasta la ubicación la salvamar Spica, que ha avistado a la patera que permanecía escoltada por el buque Seven S hasta su llegada. Una vez realizada la maniobra de aproximación, la tripulación de la salvamar ha procedido al rescate de los catorce migrantes que iban a bordo sobre las 10,28 horas.
Finalmente, sobre las 12,45 horas, los rescatados han llegado al puerto de Almería para desembarcar.
