Rescatados los 11 tripulantes de un pesquero gallego que sufrió una vía de agua cerca de Irlanda
Rescatados los 11 tripulantes de un pesquero gallego que sufrió una vía de agua cerca de Irlanda
- 1 minuto de lectura'
Santiago de Compostela, 22 Oct. 2025 (Europa Press) -
Los 11 tripulantes del pesquero Radoche Tercero, con base en Celeiro (Lugo) y bandera francesa, han sido rescatados este miércoles tras sufrir el buque una vía de agua en aguas próximas a Irlanda. Según confirma Salvamento Marítimo, el pesquero sufría a primera hora de la mañana el incidente, una posible vía de agua con riesgo de hundimiento, cuando se encontraba a unas 55 millas al suroeste de Castletown (Irlanda).
Aunque esta zona de búsqueda y rescate está bajo la responsabilidad de Reino Unido, el Centro Nacional de Coordinación de Salvamento (CNCS) ha colaborado en la emergencia. La tripulación, en buen estado de salud, ha sido rescatada por el pesquero, también gallego con bandera francesa, Puenteareas Uno. Se dirigen en estos momentos al puerto de Castletown, adonde se espera que lleguen entre las 16 y las 17 horas.
Otras noticias de Rescate en alta mar
- 1
Quién gana las Elecciones Argentina 2025: así miden las encuestas para las legislativas hoy
- 2
Empleadas domésticas: cuánto cobran en noviembre de 2025
- 3
De Chile a la Argentina: descubrieron una red de tráfico de personas y contrabando de mercadería
- 4
El plebiscito de Milei. Quiénes ganaron y quiénes perdieron en estos casi dos años de gestión libertaria