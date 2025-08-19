Rescatados los cuatro tripulantes de un pesquero hundido a la entrada de la ría de Cedeira

FERROL, 19 Ago. 2025 (Europa Press) -

Los cuatro tripulantes del pesquero 'Mañón Un' han sido rescatados este martes tras el hundimiento de su embarcación en la entrada de la ría de Cedeira. El suceso se reportó a Salvamento Marítimo a las 12.22 horas cuando la tripulación alertó por radio (VHF16) que estaban sufriendo una vía de agua y se estaban hundiendo. Inmediatamente, Salvamento Marítimo coordinó un operativo de rescate. Se instruyó a los marineros a que se pusieran sus chalecos salvavidas y se movilizó la embarcación 'LS Percebiño' de Cruz Roja de Cedeira, una lancha que había sido entregada este lunes. Además, se solicitó la colaboración del pesquero 'Bedía', que se encontraba a media milla de distancia. Al llegar a la zona, la tripulación del 'Bedía' confirmó que el 'Mañón Un' se había hundido por completo y que los cuatro marineros ya habían sido rescatados por la lancha de Cruz Roja. A pesar de haber sido movilizado el helicóptero 'Helimer 402' fue finalmente desmovilizado al confirmarse el rescate. Tras el mismo, la 'LS Percebiño' trasladó a los tripulantes a puerto, donde una ambulancia esperaba para asistir a uno de los marineros. Una vez en el muelle, la lancha de Cruz Roja regresó a la zona del naufragio, que se encuentra a unos 36 metros de profundidad, para intentar recuperar restos de la embarcación. Se espera que las labores de reconocimiento de la zona continúen a lo largo de la tarde.