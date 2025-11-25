Rescatan a 150 migrantes de un cayuco en aguas de El Hierro
Rescatan a 150 migrantes de un cayuco en aguas de El Hierro
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 de noviembre de 2025 (Europa Press)
Salvamento Marítimo ha rescatado en la mañana de este martes a un total de 150 migrantes, entre ellos 27 mujeres y varios presuntos menores, que navegaban en un cayuco en aguas de El Hierro, detallan desde el organismo estatal.
La embarcación fue localizada a unas cuatro millas al sur de la isla y a su encuentro partió la Salvamar Diphda, que acometió el rescate y organizó el desembarco en el puerto de La Restinga, en torno a las 08.00 horas.
Los migrantes fueron atendidos a pie de muelle por el habitual dispositivo sanitario conformado por efectivos de Cruz Roja y el Servicio de Urgencias Canario (SUC).
Otras noticias de Crisis de inmigrantes
Más leídas
- 1
Impuesto a las ganancias: qué gastos podrían declararse para aliviar la carga fiscal
- 2
El nuevo shopping que tendrá Mar del Plata sorprende a los turistas y ya tiene fecha de apertura
- 3
Siesta: cuál es el tiempo ideal para dormir y recuperar energía
- 4
Racing se llevó por delante a lo guapo a un River asustadizo al que se le acabó el año