Rescatan a 150 migrantes de un cayuco en aguas de El Hierro

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 de noviembre de 2025 (Europa Press)

Salvamento Marítimo ha rescatado en la mañana de este martes a un total de 150 migrantes, entre ellos 27 mujeres y varios presuntos menores, que navegaban en un cayuco en aguas de El Hierro, detallan desde el organismo estatal.

La embarcación fue localizada a unas cuatro millas al sur de la isla y a su encuentro partió la Salvamar Diphda, que acometió el rescate y organizó el desembarco en el puerto de La Restinga, en torno a las 08.00 horas.

Los migrantes fueron atendidos a pie de muelle por el habitual dispositivo sanitario conformado por efectivos de Cruz Roja y el Servicio de Urgencias Canario (SUC).