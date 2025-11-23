Rescatan a 17 niños de una secta en Colombia

Las autoridades colombianas rescataron a 17 menores de una secta judío ortodoxa en el noroeste del país, cinco de ellos extranjeros y con orden de búsqueda internacional por secuestro y trata de personas de la Interpol, informó Migración este domingo.

Lev Tahor ha enfrentado recientemente casos por abuso y malos tratos a menores en países como Guatemala. Las autoridades colombianas recibieron alertas sobre su presencia en el país.

"Rescatamos 17 niños, niñas y adolescentes de la secta judío ortodoxa Lev Tahor (...) Existen alertas internacionales por delitos contra menores asociados a esta comunidad", dijo Migración en X, junto a una foto de algunas de las menores.

