LA NACION

Rescatan a 17 niños de una secta en Colombia

Las autoridades colombianas rescataron a 17 menores de una secta judío ortodoxa en el noroeste del país, cinco de ellos extranjeros y con orden de búsqueda internacional por secuestro y trata de personas.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Rescatan a 17 niños de una secta en Colombia
Rescatan a 17 niños de una secta en Colombia

Las autoridades colombianas rescataron a 17 menores de una secta judío ortodoxa en el noroeste del país, cinco de ellos extranjeros y con orden de búsqueda internacional por secuestro y trata de personas de la Interpol, informó Migración este domingo.

Lev Tahor ha enfrentado recientemente casos por abuso y malos tratos a menores en países como Guatemala. Las autoridades colombianas recibieron alertas sobre su presencia en el país.

"Rescatamos 17 niños, niñas y adolescentes de la secta judío ortodoxa Lev Tahor (...) Existen alertas internacionales por delitos contra menores asociados a esta comunidad", dijo Migración en X, junto a una foto de algunas de las menores.

als/nn

LA NACION
Más leídas
  1. Verstappen agiganta su figura gracias a "la plancha de la discordia" de los McLaren en Las Vegas
    1

    Max Verstappen ganó en Las Vegas y agiganta su figura en el campeonato de Fórmula 1 por la doble desclasificación de los McLaren

  2. Los Pumas tuvieron contra las cuerdas a Inglaterra, pero terminaron perdiendo 27-23 en Twickenham
    2

    Los Pumas perdieron 27-23 ante Inglaterra, en el último partido de la ventana internacional europea

  3. Las historias y confesiones de los protagonistas del caso de los Cuadernos durante el juicio
    3

    Más allá de los Cuadernos: las historias y las confesiones de los protagonistas del caso durante el juicio

  4. Una imagen del cometa 3I/ATLAS encendió las alarmas al detectar una anomalía
    4

    Una imagen del cometa 3I/ATLAS encendió las alarmas de la comunidad científica al detectar una anomalía

Cargando banners ...