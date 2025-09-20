LA NACION

Rescatan a 62 migrantes en aguas próximas a Lanzarote y Gran Canaria en las últimas horas

Rescatan a 62 migrantes en aguas próximas a Lanzarote y Gran Canaria en las últimas horas

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Rescatan a 62 migrantes en aguas próximas a Lanzarote y Gran Canaria en las últimas horas
Rescatan a 62 migrantes en aguas próximas a Lanzarote y Gran Canaria en las últimas horas

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 20 Sep. 2025 (Europa Press) -

Salvamento Marítimo ha rescatado a unos 62 inmigrantes en aguas próximas a Lanzarote y Gran Canaria a última hora de este viernes, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

En concreto, la salvamar Macondo de Salvamento Marítimo ha rescatado durante la tarde a cinco migrantes, de origen magrebí, que fueron localizados en una embarcación próxima a la isla de Gran Canaria por ECO SIVE cuando se encontraban a 6,6 millas náuticas del Faro Maspalomas.

Seguidamente fueron trasladados hasta el muelle de Arguineguín, donde el dispositivo sanitario, compuesto por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria y Cruz Roja, asistieron a los migrantes, que se encontraban en buen estado de salud.

Asimismo un pesquero ha avistado también a última hora de la tarde de este viernes una neumática con 57 personas, entre ellos cuatro mujeres, de origen subsahariano, cuando se encontraban a 5 millas al sureste de Arrecife (Lanzarote), por lo que Salvamento movilizó a la salvamar Acrux, que los rescató y trasladó hasta Arrecife, donde fueron asistidos por el dispositivo sanitario.

LA NACION
Más leídas
  1. Los tres hobbies preferidos por las mujeres con mayor coeficiente intelectual
    1

    Los tres hobbies preferidos por las mujeres con mayor coeficiente intelectual, según la IA

  2. Aseguran que el papá de Thiago Medina no deja que Daniela Celis lo visite en el hospital
    2

    Aseguran que el papá de Thiago Medina no deja que Daniela Celis lo visite en el hospital

  3. Así se encuentra la papelera de WhatsApp con archivos y conversaciones
    3

    Así se encuentra la papelera de WhatsApp con archivos y conversaciones

  4. La frase de Aimar que genera expectativas por el Mundial
    4

    “Messi juega pensando que hay alguien que todavía no lo vio”: la frase de Aimar que genera expectativas por el Mundial

Cargando banners ...