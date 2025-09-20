Rescatan a 62 migrantes en aguas próximas a Lanzarote y Gran Canaria en las últimas horas
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 20 Sep. 2025 (Europa Press) -
Salvamento Marítimo ha rescatado a unos 62 inmigrantes en aguas próximas a Lanzarote y Gran Canaria a última hora de este viernes, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.
En concreto, la salvamar Macondo de Salvamento Marítimo ha rescatado durante la tarde a cinco migrantes, de origen magrebí, que fueron localizados en una embarcación próxima a la isla de Gran Canaria por ECO SIVE cuando se encontraban a 6,6 millas náuticas del Faro Maspalomas.
Seguidamente fueron trasladados hasta el muelle de Arguineguín, donde el dispositivo sanitario, compuesto por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria y Cruz Roja, asistieron a los migrantes, que se encontraban en buen estado de salud.
Asimismo un pesquero ha avistado también a última hora de la tarde de este viernes una neumática con 57 personas, entre ellos cuatro mujeres, de origen subsahariano, cuando se encontraban a 5 millas al sureste de Arrecife (Lanzarote), por lo que Salvamento movilizó a la salvamar Acrux, que los rescató y trasladó hasta Arrecife, donde fueron asistidos por el dispositivo sanitario.
