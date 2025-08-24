Rescatan a casi 250 migrantes en costas de Canarias

Lo informó hoy la prensa española.

Según la ONG Caminando Fronteras, que informó de la salida de la goleta basándose en datos de las autoridades españolas, entre las 248 personas rescatadas, todas de origen subsahariano, se encontraban 10 menores, entre ellos dos bebés, y 17 mujeres, aparentemente procedentes de Senegal.

El sábado por la mañana, el buque Teos informó al Centro Nacional de Salvamento Marítimo que había detenido una goleta con varias personas a bordo, a 429 kilómetros al sur de Gran Canaria, según un portavoz de la empresa estatal.

El buque mercante aseguró un cabo a la embarcación y solicitó asistencia, ya que la precaria embarcación se encontraba a la deriva debido a la falta de motor mientras navegaba en aguas SAR entre España y Marruecos.

Finalmente, el barco de rescate con los migrantes a bordo llegó al muelle de Arguineguín, en la isla de Gran Canaria, donde desembarcaron los migrantes subsaharianos y el personal médico realizó una evaluación inicial en tierra.

Este es el primer rescate de migrantes en la ruta canaria desde el 12 de agosto, cuando dos embarcaciones con un total de 67 personas a bordo fueron rescatadas y asistidas en Lanzarote y Gran Canaria. (ANSA).