Rescatan a los 23 trabajadores atrapados en mina de oro colapsada en Colombia

Las autoridades colombianas rescataron a todos los mineros atrapados desde el lunes a 80 metros bajo tierra en un yacimiento de oro en el noroeste del país, informó este miércoles la agencia estatal de minas.

Imágenes compartidas por la entidad muestran a los 23 mineros saliendo en varios grupos, con botellas de agua y en medio de aplausos, con la ayuda de los equipos de rescate. Recibieron comida durante los dos días de encierro a través de las tuberías de la mina.

El rescate fue posible tras "48 horas de operaciones ininterrumpidas en la mina La Reliquia", dijo el organismo en X sobre el accidente minero, un problema recurrente en Colombia.

