Rescatan a un hombre desaparecido en la bahía de Palma mientras practicaba wingfoil

PALMA, 11 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Servicio Marítimo de la Guardia Civil ha rescatado a un hombre desaparecido en la bahía de Palma mientras practicaba wingfoil.

Fue el pasado jueves cuando un grupo de personas salieron desde Portals Vells con la intención de llegar hasta Can Pastilla practicando esta modalidad deportiva, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares.

Una vez llegaron a su destino comprobaron que faltaba un miembro del grupo y, ante la imposibilidad de contactar con él ni visualizar su posición, alertaron a los servicios de emergencias.

Los agentes del Servicio Marítimo se dirigieron hasta la última posición que indicaba el teléfono móvil del desaparecido, a unas cuatro millas al suroeste de Can Pastilla, e iniciaron la búsqueda siguiendo la dirección del oleaje.

Solo quedaban 45 minutos de luz y el oleaje era fuerte, pero en aproximadamente media hora le consiguieron localizar mar adentro, a unas cuatro millas de la posición inicial. Una vez a salvo fue trasladado al puerto de Can Pastilla.

La Guardia Civil aconseja planificar las salidas, revisar la embarcación, llevar siempre equipo de seguridad obligatoria (chaleco, bengalas y botiquín), teléfono móvil o una radio VHF, así como comprobar siempre el estado del mar y las alertas meteorológicas antes de la salida.