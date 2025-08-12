Rescatan a una mujer arrastrada por la corriente en la zona de baño del río de Archena

ARCHENA (MURCIA), 12 Ago. 2025 (Europa Press) -

Servicios de emergencia han rescatado a una mujer que había sido arrastrada por la corriente en el río de Archena hacia una zona de cañas, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias a través de sus redes sociales.

El '1-1-2' ha recibido una llamada a las 12.20 horas por parte de una persona que decía que había escuchado a una mujer pedir auxilio en la zona de baño del río.

Al lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) y una Unidad Móvil de Emergencias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

A la llegada de servicios de emergencia, la mujer que no ha necesitado traslado a un centro sanitario ya había salido del agua con la ayuda de varias personas.

De los dos perros que la acompañaban y que también habían sido arrastrados por el río, uno ha conseguido salir por sus medios y el otro ha sido rescatado por los bomberos.