Rescatan una patera con 13 migrantes a unos 30 kilómetros de Gran Canaria
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 16 Oct. 2025 (Europa Press) -
Salvamento Marítimo ha rescatado una patera con 13 migrantes, de origen magrebí, cuando se encontraban a unos 30 kilómetros (16 millas náuticas) al suroeste de la isla de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 Canarias, así como el ente institucional.
El rescate se ha producido durante la tarde de este miércoles, después de que la salvamar Macondo de Salvamento Marítimo interceptara una patera con 13 migrantes al sur de Gran Canaria, remolcándola hasta el muelle de Arguineguín, en el municipio de Mogán.
Seguidamente el dispositivo sanitario en el muelle, compuesto por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria y Cruz Roja, los valoró, presentando todos en buen estado.
