LA NACION

Rescatan una patera con 49 migrantes en aguas próximas a Lanzarote

Rescatan una patera con 49 migrantes en aguas próximas a Lanzarote

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Rescatan una patera con 49 migrantes en aguas próximas a Lanzarote
Rescatan una patera con 49 migrantes en aguas próximas a Lanzarote

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 22 Sep. 2025 (Europa Press) -

Salvamento Marítimo ha rescatado durante la noche de este domingo una patera con 49 migrantes en aguas próximas a la isla de Lanzarote, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias. Una vez localizados y rescatados por Salvamento, fueron trasladados hasta el muelle de Arrecife, donde el dispositivo sanitario en la zona, compuesto por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria y Cruz Roja, atendieron a los migrantes. Finalmente dos personas tuvieron que ser trasladadas a un centro hospitalario por patologías de carácter leves.

LA NACION
Más leídas
  1. Este es el estudio que las personas que fuman o fumaron deberían realizarse: “Puede salvarte la vida”
    1

    Este es el estudio que las personas que fuman o fumaron deberían realizarse: “Puede salvarte la vida”

  2. El argentino implacable en la victoria sobre el último campeón y una buena noticia para Felipe Contepomi
    2

    Top 14 de Francia: el argentino implacable y la buena noticia para Felipe Contepomi

  3. Robaron el brazalete de oro de un faraón y lo fundieron para venderlo
    3

    Indignación en Egipto: robaron el brazalete de oro de un faraón de 3000 años de antigüedad y lo fundieron

  4. Francisco Cerúndolo, campeón con el equipo Mundo: la ajustada definición frente a la Europa de Alcaraz
    4

    Laver Cup: Mundo volvió a sorprender a Europa, en un desenlace emotivo para Taylor Fritz

Cargando banners ...